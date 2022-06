Concorrenza gelata e Gasperini se la ride: Atalanta, ecco il colpo a sorpresa

L’Atalanta vuole ripartire subito dopo la deludente stagione vissuta: nel mirino un nuovo attaccante, Gasperini approva l’operazione.

La delusione legata alla mancata qualificazione in Europa è ormai alle spalle. L’Atalanta, infatti, vuole ripartire subito allestendo una squadra maggiormente competitiva rispetto al passato. Il presidente Antonio Percassi, ieri, è stato molto chiaro a riguardo: “Faremo parlare ancora di noi, come fatto negli ultimi anni”. Da qui l’intenzione di regalare a Gian Piero Gasperini innesti di qualità e cedere gli elementi ritenuti non più funzionali.

Nell’ultima categoria rientra Luis Muriel, il cui contratto scade nel 2023. Gli incontri andati in scena fin qui non hanno consentito di trovare la quadra in merito al rinnovo e così il club ha iniziato a prendere in considerazione l’idea di farlo partire subito, così da monetizzare il suo addio. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile interessamento della Juventus, tuttavia la trattativa non è mai realmente decollata.

Resta in piedi l’opzione Marsiglia, con il colombiano che ha deciso di prendersi del tempo per riflettere. In bilico pure Duvan Zapata, seguito in passato dal Newcastle. Almeno uno dei due partirà. Nel frattempo, il sostituto è stato già individuato: si tratta di Andrea Pinamonti, reduce dall’ottima esperienza vissuta in prestito con la maglia dell’Empoli (13 gol e 2 assist in 36 apparizioni in campionato).

Atalanta, occhi su Pinamonti: l’Inter attende offerte

L’attaccante è rientrato all’Inter, che nei prossimi giorni provvederà a trovargli una nuova sistemazione. Di recente per lui si è fatto avanti il Monza ma il corteggiamento dell’amministratore delegato Adriano Galliani non è stato contraccambiato. Pinamonti intende mettersi alla prova in contesti più competitivi e nelle ultime ore, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, ha fatto sapere di gradire molto il trasferimento a Bergamo.

A stretto giro di posta andrà in scena quindi l’incontro con l’Inter, che alle pretendenti ha chiesto 15 milioni cash. Una cifra alla portata della Dea, intenzionata a bruciare la folta concorrenza composta anche dalla Fiorentina e dalla Salernitana. Il pressing è costante, l’Atalanta vuole chiudere l’operazione in tempi brevi.