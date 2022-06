Calciomercato, Ilicic resta in Serie A: è il sogno dei tifosi

Il trequartista dell’Atalanta Josip Ilicic pronto a lasciare la Dea. Lo sloveno è il sogno di mercato di un altro club di Serie A.

L’avventura di Josip Ilicic con la maglia dell’Atalanta potrebbe concludersi dopo cinque stagioni. Il trequartista sloveno entrerà nel suo ultimo anno di contratto e i nerazzurri potrebbero voler monetizzare il suo addio senza rischiare di perderlo a zero al termine della prossima stagione.

Il calciatore è finito nel mirino del Bologna. Il mercato dei felsinei da quest’estate sarà gestito anche da Giovanni Sartori, ex Atalanta appunto. Il neo dirigente del Bologna, stando a quanto si apprende dalle colonne del Corriere dello Sport, sarebbe intenzionato a presentarsi ai suoi nuovi tifosi con un colpo da novanta: ecco quindi l’idea Ilicic.

L’Atalanta, dal canto suo, dopo una stagione sottotono è comunque alle prese con un rinnovamento sia tecnico che dirigenziale. Rinnovamento che ha portato appunto all’addio di Sartori e che potrebbe portare quindi anche all’addio di Ilicic.

Bologna, i tifosi sognano la coppia Ilicic-Arnautovic

La trattativa per il momento procede a fari spenti. Sartori ha iniziato a tessere contatti con il calciatore e con il suo agente, oltre naturalmente ad aver informato la sua ex società. L’ok da parte della dirigenza bolognese è arrivato, ma al momento non verrà fatto nessun passo più lungo della gamba.

Ilicic, a cui Sartori ha prospettato una situazione ambientale favorevolissima a calciatore, ha anche altre offerte. I tifosi sognano la coppia con Arnautovic, un duo che inevitabilmente alzerebbe l’asticella delle ambizioni del Bologna. La dirigenza felsinea è però consapevole della difficoltà della trattativa e anche per questo, onde evitare di dare false speranze ai propri tifosi, ha intenzione di procedere con i piedi di piombo.