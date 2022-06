Addio inevitabile a Gasperini, l’Atalanta perde il big: destinazione a sorpresa?

Dopo una stagione deludente l’Atalanta valuta alcune cessioni: tra queste una delle stelle potrebbe ripartire da una piazza inattesa.

All’inizio della scorsa stagione l’Atalanta veniva indicata da molti addetti ai lavori addirittura come possibile outsider per lo Scudetto. Una credibilità che la Dea si era del resto conquistata con un rendimento straordinario negli ultimi anni e con alcune mosse sul calciomercato che sembravano indicare la voglia di compiere l’ultimo salto di qualità.

Passare da underdog senza paura a big, insomma. Questo era l’obiettivo dell’Atalanta 2021/2022, che forse non ha mai creduto davvero di poter correre per il titolo di Campione d’Italia ma certo non si aspettava il deludente 8° posto finale. Non solo lo Scudetto non è mai stato un’idea concreta, ma è sfumata anche la partecipazione alle coppe europee.

Una debacle che ha imposto una profonda riflessione. A lungo si è creduto che il mister Gian Piero Gasperini avrebbe anche potuto lasciare. Alla fine è invece arrivato il divorzio con il direttore sportivo Giovanni Sartori, finito al Bologna e sostituito da Tony D’Amico. In estate, poi, anche la rosa sarà rivoluzionata.

E tra i tanti giocatori che sembrano sul piede di partenza c’è anche Matteo Pessina. Esploso in prestito al Verona, era tornato a Bergamo convinto di poter fare la differenza, ma il rapporto con Gasperini dal punto di vista tattico non è andato come ci si aspettava. E dopo due stagioni deludenti ecco un addio che potrebbe rappresentare a sorpresa anche una sorta di “ritorno a casa”. Al Monza neopromosso di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi.

Atalanta-Monza, incontro per Pessina

Pessina, infatti, è nato a Monza ed è cresciuto proprio nel club brianzolo, con cui poi ha esordito tra i professionisti in Lega Pro. Successivamente al fallimento della società, costretta a ripartire dalla Serie D, si è trasferito al Milan e quindi da qui all’Atalanta.

Da quell’improvviso addio al Monza sono passati 7 anni. Nel frattempo il club è rinato sotto la guida di Berlusconi, ha conquistato la Serie A al termine dei playoff promozione contro il Pisa e si prepara a sorprendere con una serie di mosse notevoli sul mercato. Sono arrivati Cragno e Ranocchia, piacciono Yoshida e Candreva, addirittura Pato.

E poi c’è appunto Pessina. Che è arrivato nel giro della Nazionale, ma che all’Atalanta non ha convinto. E che vuole ripartire subito. Come riportato da Sky, la Dea sta parlando del suo possibile ritorno a casa con il Monza. L’affare è possibile, e certo rappresenterebbe un altro grande colpo per una squadra che sembra sempre più avere tutto per recitare il ruolo della matricola terribile.