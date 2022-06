“Non lo concepisco”: Inter, scoppia la polemica per Dybala

A breve Romelu Lukaku diventerà un nuovo giocatore dell’Inter, intanto scoppia una polemica per Dybala

L’arrivo di Romelu Lukaku permetterà all’Inter di ricomporre la coppia con Lautaro Martinez, devastante nella stagione in cui è arrivato lo scudetto. Indubbiamente, il modo di giocare sarà molto diverso rispetto a quando c’era Antonio Conte. Ma Simone Inzaghi potrà contare su un materiale offensivo fuori dal comune, che gli darà la possibilità di puntare seriamente allo scudetto.

Insieme a Lukaku potrebbe arrivare anche Paulo Dybala: svincolatosi dalla Juventus, è in trattativa con l’Inter da un po’ anche se non è ancora stato trovato un accordo. L’idea che ha suscitato più di una discussione è quella del tridente coi due argentini insieme a Lukaku e le discussioni, appunto, sull’equilibrio della squadra sono state molteplici. Non solo perché un big come Skriniar potrebbe andar via, ma anche perché la squadra potrebbe risentirne.

Inter, Cordoba non si trattiene su Dybala

Ivan Cordoba, ex difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da JuventusNews24: “Non accetto che qualcuno dica che i giocatori forti non possano giocare insieme. Le squadre hanno sempre vinto con i grandi giocatori. Questo ragionamento non lo concepisco”. Una mentalità molto italiana quella di credere che quando si hanno tre pesi massimi come Lautaro, Lukaku e forse Dybala, uno dei due debba restare fuori.

Inzaghi potrebbe avere la possibilità di allenare tre top player e, probabilmente, sarà ‘costretto’ a utilizzare il tridente piuttosto che un attacco a due. E’ un discorso prematuro, anche perché il mercato ufficialmente non è ancora iniziato. Nonostante ciò, Cordoba ha ribadito che i giocatori forti, se si hanno, devono partire tutti da titolari.