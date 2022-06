Mercato Inter, l’incontro inatteso cambia tutto: succede nella mattinata

Inter, cosa succede? Il colpo di scena di mercato può cambiare tutto: l’incontro a sorpresa avviene nella mattinata, tifosi col fiato sospeso.

Lo Scudetto sfilato via nelle ultime giornate è una delusione troppo cocente da gestire. Nonostante i due trofei (Supercoppa italiana e Coppa Italia) sollevati da Inzaghi nel corso della precedente stagione. Adesso, l’Inter vuole fare sul serio e ripartire con il piede sull’acceleratore.

Per farlo, Marotta e Ausilio lavorano a stretto contatto sul mercato. Il sogno Dybala resta in piedi, in attesa di nuove ed importanti novità. E soprattutto, il ritorno di Romelu Lukaku si prepara ormai ad essere cosa sempre più fatta.

Per dei calciatori che entrano, però, dovranno essercene alcuni che, giocoforza, sono pronti ad uscire. È il caso di Milan Skriniar, finito nel mirino del Paris Saint-Germain e possibile ‘sacrificio’ di mercato per l’estate nerazzurra.

Inter, incontro a sorpresa col PSG: ottimismo per chiudere l’affare Skriniar

Lo stesso PSG che ha inserito la quarta e si prepara ad accelerare per l’operazione Skriniar. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, i francesi che dovrebbero sbarcare già da questa mattina a Milano per stringere gli accordi con l’Inter. E da ambedue le parte filtra un forte ottimismo circa la chiusura dell’operazione.

Operazione sulla base di 70 milioni di euro per il cartellino del forte difensore slovacco, più eventuali bonus di facile raggiungimento. All’ex Sampdoria, invece, il PSG è pronto ad offrire un ricco contratto da quasi 8 milioni di euro a stagione. Cifre importanti, che avrebbero convinto anche lo stesso Skriniar a lasciare l’Inter.

Come rivelato, infatti, dalla ‘rosea’, il difensore si era detto restio a lasciare il club nerazzurro, ma avrebbe capito che la sua cessione sarebbe stata fondamentale per cambiare (in meglio) i piani in entrata di Marotta e Ausilio.