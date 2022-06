“Che venga qui…”: calciomercato, l’annuncio su Ronaldo fa impazzire i tifosi

Un nostalgico e inatteso capitolo potrebbe aprirsi per Cristiano Ronaldo, il cui rapporto col Manchester United pare ormai ai titoli di coda.

Tante ipotesi avanzano circa la prossima destinazione di Cristiano Ronaldo, il quale aveva dato ancora disponibilità al Manchester United con l’arrivo del tecnico ten Hag, ma pare che la società inglese non ritenga incedibile il portoghese né indispensabile. Il ritorno in Premier League, d’altronde, non è stato quanto di più sognato dal portoghese, per il quale è arrivato il tempo di più profonde valutazioni.

In base alle ultime indiscrezioni, l’agente Jorge Mendes avrebbe già avuto contatti con la nuova dirigenza del Chelsea, che sta ultimando tra l’altro la cessione di Romelu Lukaku all’Inter. La presenza di José Mourinho sulla panchina della Roma ha poi aperto anche alla suggestione giallorossa, ma la vicenda potrebbe concludersi col ritorno in patria dell’attaccante.

Se ne parlava già ai tempi dell’addio alla Juventus, tuttavia col altro tempo trascorso e consapevolezze maturate, per CR7 questa potrebbe essere la volta buona di un ulteriore salto alle origini: lo Sporting Lisbona. Complice è anche la volontà della madre, che non molto tempo fa ha pubblicamente dichiarato che il suo grande desiderio è quello di rivedere il figlio nel club che l’ha avviato al grande calcio.

Ronaldo allo Sporting Lisbona: la proprietà medita il grande ritorno

‘The Sun’ riferisce la notizia esclusiva di tale opportunità. La dirigenza dello Sporting Lisbona crede di poter realizzare l’agognato ritorno di CR7 in patria, a 37 anni compiuti. La fonte ha riferito al quotidiano inglese che ormai è chiaro a tutti che il rapporto con lo United non è florido e il tempo avanza anche per un campione come Ronaldo, per cui: “Quale modo migliore per finire la sua carriera se non tornando a casa?”.

Lo stile di vita che potrebbe avere finalmente Cristiano e il livello della lega portoghese sono due delle discriminanti in favore della scelta, oltre il desiderio della madre Dolores. Lo Sporting ha avviato dei sondaggi con l’entourage e fatto sapere al calciatore di essere interessati al suo ritorno, se intende lasciare lo United. “Che venga qui”, ha in qualche modo affermato la fine al ‘The Sun’ e ora che Ronaldo sa che la porta è aperta, via al colpo di scena…