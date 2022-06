Inter, si sblocca l’affare Esposito con l’Anderlecht: i dettagli

L’affare tra l’Inter e l’Anderlecht per Sebastiano Esposito è in chiusura: le due società hanno trovato la chiave per la cessione del calciatore. I dettagli

Come raccontato da Serieanews.com appena pochi giorni fa, la prossima destinazione di Sebastiano Esposito sarà in Belgio. Il giocatore dell’Inter ha trascorso l’ultima stagione al Basilea. La società svizzera avrebbe voluto trattenerlo ancora in squadra, ma la proposta dell’Anderlecht, giunta tra le ultime, è stata la più ferma e convincente per i nerazzurri.

Il giovane attaccante di 19 anni sta cominciando a guadagnare spazio e mostrare le sue abilità. Per tale ragione l’Inter non intende perderlo, bensì vuole mantenerne il cartellino o comunque la possibilità di richiamarlo in squadra appena sarà pronto.

La proposta belga ha allora intrigato i nerazzurri. In base a quanto appreso da Serieanews.com da fonti vicine all’Anderlecht, la trattativa si sarebbe sbloccata al principio della settimana poiché è stata proposto il diritto di controriscatto in favore dei nerazzurri per Esposito. La stessa procedura seguita proprio dall’Inter per l’acquisto di Zinho Vanheusden dallo Standard Liegi. Il difensore è difatti di proprietà del club milanese dal 2021, poi girato in prestito al Genoa.

Inter, Esposito a un passo dall’Anderlecht: definito l’accordo

L’affare dovrebbe quindi concludersi sulla base del prestito con diritto di riscatto in favore dell’Anderlecht più il controriscatto per i nerazzurri a circa un milione di euro. Sebastiano Esposito dovrebbe sostenere le visite mediche a inizio settimana e diventare un nuovo calciatore della società belga non appena aprirà la finestra di trasferimenti estiva, a inizio luglio.

A spingere per l’ok è stato l’allenatore Felice Mazzù, il quale ha insistito per avere in rosa il calciatore già nel giro della Nazionale Under-21 e tale dimostrazione d’interesse ha fatto scattare il sì definitivo anche da parte del giovane Sebastiano Esposito. Per la nuova avventura è questione di ore.