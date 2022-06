Calciomercato Napoli, è fatta: ma la reazione dei tifosi gela De Laurentiis

Calciomercato Napoli, il rinnovo del giocatore è sempre più vicino: De Laurentiis e il club azzurro credono ancora in lui. La reazione dei tifosi.

Il rinnovo del giocatore con il Napoli è sempre più vicino. Il club azzurro e Aurelio De Laurentiis credono in lui, nonostante una stagione un po’ turbolenta come quella appena conclusa. I tifosi, tuttavia, dal canto loro non sembrano invece essere totalmente d’accordo.

Alex Meret e il Napoli, dunque, continueranno insieme anche nei prossimi anni che verranno. Questa è l’intenzione di entrambe le parti. Il suo attuale contratto è in scadenza nel 2023, ma il club non vuole lasciarlo andare. Il rinnovo, quindi, è ormai praticamente certo.

Mancano solamente gli ultimi dettagli, dopo di che il portiere potrà firmare il nuovo contratto e proseguire la sua avventura nelle file della società che l’ha accolto nel 2019. La scorsa settimana è stata raggiunta l’intesa, non resta altro se non definire gli ultimi dettagli. Dopo di che arriverà la firma che renderà tutto ufficiale.

Calciomercato Napoli, Meret sempre più vicino al rinnovo: i tifosi però non apprezzano particolarmente la notizia

Il Napoli e Alex Meret continueranno insieme. Nella scorsa settimana è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo. Per il portiere sul tavolo c’è un quinquennale. Avanti insieme fino al 2027 quindi. Le ultime novità sono arrivate tramite il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

Una notizia questa non particolarmente apprezzata dai sostenitori del club, o per lo meno dalla maggior parte di loro. Probabilmente si sarebbero aspettati un addio del portiere al termine di questa stagione. Sui social, in modo particolare su ‘Twitter’ e come commento a quanto riferito appunto da Di Marzio, un pensiero accomuna infatti diversi tifosi del Napoli: “Dimmi che stai scherzando per favore”. Un commento, questo, che arriva diretto e che lascia pochi dubbi.