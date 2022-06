Calciomercato Roma, Mourinho fa sognare i tifosi con un nuovo big

Giorni di trattative in casa Roma. Il club capitolino è a caccia di rinforzi di spessore per la rosa della prossima stagione.

La Roma è al lavoro in vista della prossima stagione e la dirigenza vuole regalare a Mourinho una rosa molto competitiva, capace di poter lottare per la qualificazione in Champions League. I giallorossi hanno vinto la Conference, ma hanno deluso le aspettative in campionato, sempre molto lontani dalle prime quattro posizioni.

Il club giallorosso sembra aver bisogno di rinforzi per la difesa, reparto con grandi problemi nell’ultima stagione. Secondo quanto riportato da due dei principali quotidiani spagnoli, Sport e Mundo Deportivo, Josè Mourinho avrebbe chiesto alla dirigenza di fare uno sforzo per provare a prendere Clément Lenglet, difensore in uscita dal Barcellona.

Il club blaugrana è alle prese con problemi economici ed ha bisogno di fare cassa. Lenglet ha un contratto fino al 2026, ma non è nei piani della società e soprattutto del tecnico Xavi. Essendo mancino, Lenglet, sarebbe un profilo ideale per la difesa del club capitolino.

Roma, è sfida al Tottenham per Lenglet

L’ex difensore del Siviglia è nel mirino di diversi club europei e tra questi ci sarebbero soprattutto Roma e Tottenham. Il club giallorosso deve quindi sfidare sul mercato lo staff italiano degli Spurs, composto dal tecnico Antonio Conte e del ds Fabio Paratici. Un altro problema per il calciatore riguarda l’esoso ingaggio che Clement al momento percepisce.

Negli ultimi giorni diversi nomi sono stati accostati alla Roma e tra questi quello più importante è il portoghese Cristiano Ronaldo. La stella del Manchester United è alla ricerca di nuove avventure e tra le varie opportunità si è parlato dell’ipotesi Roma, avventura dove troverebbe il connazionale Josè Mourinho.