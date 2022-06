“Domani firma”: Inter, tutto pronto per l’addio dell’attaccante

Nell’Inter di Zhang e Marotta, dopo quello di Ivan Perisic, bisogna registare un altro addio in sede di calciomercato.

Sono giorni molti ‘caldi’, e non solo per le temperature, in casa Inter. La ‘Beneamata’, infatti, è al centro di tante indiscrezioni che riguardano sia il mercato in entrata che quello in uscita. Dopo aver trovato l’accordo con il Chelsea per il prestito di Lukaku, il primo obiettivo nerazzurro è sicuramente quello di prendere Dybala.

L’Inter è sicuramente la favorita ad acquisire le prestazioni dell’argentino, anche se la trattativa adesso è in fase di stallo. Le parti, infatti, sono ancora lontane dal trovare un’intesa e in questa settimana, almeno per il momento, non è previsto nessun nuovo incontro.

I nerazzurri, ovviamente, sono impegnati anche sul fronte delle cessioni e dopo Perisic ci potrebbe essere un altro addio importante. Infatti, il PSG fa sempre più sul serio per Milan per Skriniar. Marotta ha respinto la prima offerta di 50 milioni di euro, ma la sensazione che la trattativa con i parigini sia solo all’inizio. Nell’Inter, intanto, bisogna registrare un altro giocatore che cambierà squadra.

Inter, c’è l’addio di Sebastiano Esposito: il giocatore andrà all’Anderlecht

‘Sky Sport’, infatti, ha dato un importante aggiornamento sulla cessione di Sebastiano Esposito all’Anderlecht: “Domani firma per la squadra belga. L’attaccante volerà alla volta del Belgio per sostenere le visite mediche di rito. Il giovane calciatore, classe 2002, si trasferirà in Pro League con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto fissato ad un milione di euro in favore dei nerazzurri”.

Per Esposito, il quale era seguito anche da alcune squadra della nostra Serie A, quella con l’Anderlecht sarà la seconda esperienza consecutiva all’estero, considerando che nella stagione appena conclusa ha giocato con la maglia del Basilea. Quella in Svizzera è stata una buona stagione per il centravanti, viste le 7 reti realizzate nelle 34 partite .