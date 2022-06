Calciomercato Juventus, la cessione è ufficiale: c’è il comunicato del club

Juventus, il calciatore vola in prestito: è arrivato il comunicato ufficiale della società. Nuova avventura per il giocatore bianconero.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per costruire la rosa in vista della prossima stagione. Nell’anno calcistico che verrà, il club bianconero darà vita ad una vera e propria rivoluzione. Con gli addii di capitan Giorgio Chiellini, volato al Los Angeles FC, e di Paulo Dybala, ancora in cerca di una soluzione per il suo futuro, la Juve cambia pelle.

Lo sanno bene i piani alti della società bianconera, al lavoro senza sosta per rinforzare la squadra, riempire i posti rimasti vacanti e regalare a mister Massimiliano Allegri ed ai tifosi nuovi innesti da inserire in rosa. Prima di operare sul mercato in entrata, però, dove gli obiettivi conclamati sono Angel Di Maria e Paul Pogba, bisognerà capire chi continuerà a far parte della rosa bianconera.

Calciomercato Juventus, Frabotta passa al Lecce

Chi, senza dubbio, non farà parte della Juve del prossimo anno è Gianluca Frabotta. Il terzino mancino, in prestito all’Hellas Verona nell’ultima stagione, reduce da un’annata non entusiasmante, è tornato alla base, ma è stato solo di passaggio. Poco fa, infatti, è arrivata l’ufficialità: lascia la Juve per provare un’altra esperienza in Serie A.

Dopo l’ultimo anno dove ha avuto non pochi problemi fisici, il terzino classe 1999 è pronto a ripartire dal Lecce, club pugliese neopromosso in massima serie. La Juventus, sui propri canali ufficiali, ha annunciato l’arrivederci del calciatore che si trasferisce in prestito al Lecce. Anche il club salentino ha diramato un breve comunicato stampa: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Frabotta dalla Juventus FC”.