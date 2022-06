“Il calcio italiano…”: cessione Sampdoria, l’annuncio fa sognare i tifosi

Annuncio molto importante dell’advisor che si occupa della cessione della Sampdoria: i tifosi sognano

Il periodo che stanno vivendo i tifosi della Sampdoria è molto complicato. Dopo un avvicendamento in panchina è arrivata la salvezza, ma la sensazione è che serva un cambio di rotta per evitare spiacevoli sorprese. A Giampaolo servono i giocatori per far bene come nella sua prima avventura e il mercato dirà molto su dove può arrivare la squadra blucerchiata.

Sono diversi i club che stanno cambiando proprietà: quelli italiani sono sempre meno, l’ultimo in ordine di tempo è il Palermo, in procinto di passare nella scuderia del City Football Group. E il prossimo potrebbe essere proprio la Sampdoria, visto che oggi sono arrivate le importanti parole di Marco Samaja, amministratore delegato di Lizard Italia.

Sampdoria, Samaja parla della cessione del club

Intervenuto ai microfoni di GR Parlamento, durante La Politica Nel Pallone, Samaja ha dichiarato: “Un paio di settimane fa abbiamo sondato il mercato per la cessione. Il 90% ha matrice americana. Ci sono anche altri soggetti dalla Spagna e dal mondo arabo. Il calcio italiano attira l’interesse c’è, spesso si parla di consorzi americani. L’ideale è identificare qualcuno prima della fine del mercato. Vediamo se riusciamo a finalizzare l’operazione in tempi rapidi”.

Parole che fanno indubbiamente piacere ai tifosi della Sampdoria, desiderosi di una squadra competitiva dopo qualche anno in cui le attese non sono state rispettate. I blucerchiati, dunque, potrebbero essere l’ennesimo club di proprietà americana della Serie A.