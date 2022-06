Calciomercato Juve, incontro per chiudere l’affare: Agnelli sborsa 10 milioni

La Juve è pronta a fare acquisti. Oltre a Di Maria e Pogba è in arrivo un nuovo vertice con la società per il giovane talento.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club bianconero è alla caccia di giovani talenti e calciatori di esperienza al fine di creare il giusto mix che possa riportare la squadra in cima alla classifica generale di Serie A. Dopo l’annata di transizione con Massimiliano Allegri nuovamente in panchina, l’obiettivo del prossimo anno è chiaro: tifosi e dirigenza vogliono tornare a vincere lo scudetto.

Per farlo, però, servirà sistemare la squadra, considerati gli addii di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Rivoluzione sarà a Torino, vista una lunga lista dei desideri sulla quale ci sono ascritti i nomi di Angel Di Maria e di Paul Pogba.

Calciomercato Juve, incontro col Genoa per Cambiaso

Oltre ai due top player, rispettivamente in uscita da Paris Saint-Germain e Manchester United, la Juve ha puntato anche giovani calciatori di prospettiva. Tra questi c’è sicuramente Andrea Cambiaso, terzino in forza al Genoa che si è messo in luce nell’ultima stagione.

Nonostante la retrocessione in Serie B del club ligure, il laterale rossoblù è stato tra i migliori della stagione. Questo gli è valso l’interessamento del club bianconero, deciso a puntare su di lui in vista del futuro. Come riferisce il quotidiano ‘Tuttosport’, a breve è atteso un nuovo incontro tra la Juve ed il Genoa per cercare la giusta intesa ai fini della chiusura dell’affare. Visto Luca Pellegrini in uscita, i bianconeri spingono per acquisire il cartellino di Cambiaso. Il Genoa valuta la proposta dei bianconeri: per portarlo via Agnelli deve sborsare circa 10 milioni di euro. Il club bianconero, per abbassare il prezzo, è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Radu Dragusin.