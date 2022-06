Calciomercato, colpo di scena Fonseca: torna in panchina, è già in città

Il tecnico ex Roma Fonseca è pronto a ripartire dopo l’esperienza biennale in giallorosso: l’allenatore è sbarcato nella nuova destinazione

Paulo Fonseca è vicino a ripartire. In realtà, è appena atterrato. Ma nella città che lo aspetta per firmare il suo nuovo contratto e rimettersi in gioco dopo l’esperienza alla Roma conclusa al termine della stagione 2020-2021 quando ha lasciato il suo posto a José Mourinho.

Dopo essere stato accostato ad altre panchine nel corso della stagione ormai arrivata al termine, l’allenatore portoghese ex Shakhtar Donetsk è appena arrivato sul suolo francese, paese in cui proseguirà la sua carriera professionale.

Lilla, Fonseca è arrivato in città: il portoghese firmerà il contratto con la squadra francese

Il video dell’arrivo di Paulo Fonseca in aeroporto è diventato virale in pochi minuti. Il tecnico portoghese è arrivato a Lilla. L’allenatore lusitano ripartirà proprio dal club francese dopo l’anno sabbatico in seguito all’addio alla Roma.

Fonseca è rimasto per due anni nella capitale italiana arrivando in semifinale di Europa League nel corso della seconda stagione. Adesso si legherà al Lilla. Proprio questo il motivo del suo sbarco all’aeroporto della città francese. L’allenatore firmerà il suo nuovo contratto e poi sarà ufficializzato e presentato alla stampa.

Come riferito da ‘L’Equipe’, Fonseca dovrebbe firmare un accordo fino al 2024. Il Lilla lo chiama in panchina al termine di una stagione molto deludente in cui gli ormai ex campioni di Francia sono rimasti addirittura fuori dalle competizioni europee a causa del decimo posto maturato in campionato.

‘Les Dogues’ sono invece usciti dalla Champions League negli ottavi di finale, eliminati dal Chelsea. In precedenza, si era classificato nel gruppo completato da Salisburgo, Siviglia e Wolfsburg. Ora toccherà a Fonseca riportare la squadra in Europa.