Calciomercato Monza, Berlusconi non si ferma: colpo grosso dall’Atalanta

Monza scatenato in ottica calciomercato: Berlusconi e Galliani vogliono rendere la squadra fortemente competitiva. Occhio agli affari in casa Atalanta.

Il Monza, squadra neopromossa dalla Serie B alla Serie A, appare come sempre più scatenata in ottica calciomercato. L’obiettivo principale è quello di essere competitiva su più fronti. È grazie a quest’intenzione, allora, che Galliani e Berlusconi guardano anche in casa dell’Atalanta per possibili affari.

Il Monza ha, quindi, nel mirino diversi obiettivi per la prossima stagione da dover affrontare in Serie A. L’asse con l’Inter continua ad essere caldo, soprattutto per alcuni giocatori in particolare. Ma non ci sarebbe solamente quello.

Il club di Silvio Berlusconi, infatti, starebbe guardando anche in casa dell’Atalanta. Sarebbero stati avviati infatti i contatti con l’amministratore delegato del club Luca Percassi. Nel mirino, dunque, ci sarebbe il profilo di un grande ex, ovvero quello di Matteo Pessina (su cui, in realtà, ci sarebbe anche il Torino di Ivan Juric).

Calciomercato, il Monza guarda in casa dell’Atalanta: la volontà è quella di riportare ‘a casa’ Pessina

Matteo Pessina, dopo una stagione trascorsa forse al di sotto delle aspettative in casa Atalanta dopo il buon Europeo disputato, può rilanciarsi sul mercato. Potendo probabilmente approdare, anche tramite un prestito, in un altro club di Serie A. Su di lui come riferito da ‘BergamoNews’ c’è perciò il forte interesse del Monza, che avrebbe anche già incontrato l’ad della Dea, Luca Percassi.

Il club di Bergamo, infatti, sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative per comprendere se ci siano i presupposti per mandare in porto quest’operazione. Nel club di Berlusconi, Pessina è nato e cresciuto calcisticamente parlando. Per questo motivo il Monza si fida delle sue capacità e delle sue qualità e vorrebbe affidarsi a queste per affrontare al meglio la prossima stagione di Serie A che si sta avvicinando sempre di più.