“Domani le visite”: Fiorentina, salti di gioia per i tifosi: Commisso gongola

Colpo della Fiorentina, il presidente Commisso è praticamente riuscito a chiudere la trattativa e a regalare il calciatore ad Italiano.

Il mercato della Fiorentina, dopo il rinnovo del tecnico Vincenzo Italiano, sta iniziando a prendere forma. La Viola, consapevole della stagione di consolidamento che l’attende, è pronta a regalare ai suoi tifosi colpi funzionali e di prospettiva.

Ed anche colpi con una discreta esperienza in Serie A. Perché se da un lato il presidente della Viola Commisso sta corteggiando Dodò dello Shakhtar Donetsk e un Luka Jovic ormai sempre più lontano dal Real Madrid, dall’altro lato ha praticamente chiuso con lo juventino, ma in questa stagione in prestito al Torino, il 25enne centrocampista Rolando Mandragora.

Stando a quanto riporta Fiorentinanews.com, sarebbe praticamente tutto fatto per il passaggio del centrocampista in viola a titolo definitivo. Dopo qualche tentennamento nei giorni scorsi Mandragora avrebbe alla fine deciso di accettare l’ultimatum della Fiorentina. “Le visite mediche sono previste domani in mattinata a Roma” si legge sul portale specializzato “Poi la firma che ufficializzerà il trasferimento del calciatore”.

Fiorentina, convinto Mandragora: sarà un nuovo calciatore viola

Il 25enne mediano originario di Napoli nella stagione appena conclusa ha vestito la maglia del Torino. Una stagione contraddistinta da qualche problema fisico di troppo che gli ha impedito di giocare con continuità. Rolando Mandragora è comunque riuscito a timbrare il cartellino per 23 volte tra Serie A e Coppa Italia.

Il calciatore era stato anche nel mirino dello stesso Torino che aveva pensato di riscattarlo. Ma l’accordo con la Juventus non è stato trovato con i bianconeri che hanno quindi deciso di guardarsi attorno. Ecco quindi l’inserimento della Fiorentina che, a quanto sembra, ha messo d’accordo sia la Juventus che il calciatore.