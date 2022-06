Lazio, Sarri e i tifosi possono esultare: è successo all’improvviso

La Lazio si muove all’improvviso e piazza un vero e proprio colpo di calciomercato che farà contenti mister Sarri e la tifoseria.

La scorsa stagione è stata difficilmente decifrabile per la Lazio. In teoria la squadra di proprietà di Claudio Lotito, che aveva iniziato un progetto a medio-lungo termine affidandosi a Maurizio Sarri, ha chiuso in classifica in una posizione consona, al 5° posto dietro le big. In pratica non sono invece mancati tentennamenti e delusioni.

Il tecnico campano non sempre è sembrato in grado di far giocare la squadra secondo i propri dettami. E già scottato da quanto avvenuto alla Juventus, dove la situazione era stata simile, per qualcuno ha addirittura pensato di lasciare il club. Una situazione che è rientrata con un nuovo patto tra dirigenza e tecnico, che avrà i rinforzi richiesti.

Il primo sembra dover essere Mario Gila, difensore centrale del Real Madrid che per molti è ormai al 100% biancoceleste. Il secondo, invece, è italianissimo e corrisponde al nome di Matteo Cancellieri. Uno dei volti nuovi dell’Italia dei giovani di Roberto Mancini andrà così a rinforzare l’Aquila.

Lazio, sorpassato il Sassuolo per Cancellieri

Esterno offensivo, 12 presenze nel corso dell’ultimo campionato con la maglia dell’Hellas Verona, Cancellieri ha già debuttato in Nazionale contro la Germania nel corso dell’ultima sfida di Nations League. 90 minuti che per qualcuno hanno certificato l’avvenuto salto di qualità per un ragazzo pronto a giocarsi le proprie chance in una big.

L’ala era seguita anche dal Sassuolo. Cresciuto nelle giovanili della Roma, sembrava ormai a un passo dal trasferimento in Emilia prima dell’inserimento di Tare, che ha sorpassato all’improvviso i nero-verdi andando ad assicurarsi uno dei volti nuovi del calcio italiano.

A riportare la notizia l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che ricorda come il giovane sia stato inserito a suo tempo nell’affare che ha portato Kumbulla alla Roma e svela le cifre su cui si stanno accordando Lazio e Hellas: 7-8 milioni, questo il costo per il primo colpo della nuova Aquila di Sarri.