“Fumata bianca”: Lazio, per Sarri pronto il colpo dal campioni d’Europa

La Lazio sta per regalare al tecnico Sarri un rinforzo dal Real Madrid: intesa trovata, la fumata bianca è attesa nelle prossime ore.

Giorni di riflessioni in casa Lazio. Il meeting andato in scena nelle scorse settimane tra Maurizio Sarri ed il presidente Claudio Lotito ha consentito di elaborare una strategia di mercato condivisa e mettere a fuochi gli obiettivi. In porta, ad esempio, servirà un elemento di valore in grado di raccogliere il testimone lasciato da Thomas Strakosha al quale non è stato rinnovato il contratto.

L’albanese è diretto in Premier League (lo aspetta il Fulham neopromosso) e per rimpiazzarlo il tecnico biancoceleste ha fatto fin da subito il nome di Marco Carnesecchi rientrato all’Atalanta dopo l’ottima stagione vissuta in prestito alla Cremonese. La Dea non lo ritiene incedibile ma per lasciarlo partire chiede almeno 15 milioni. Troppo per il club capitolino, che nelle scorse ore ha preso in considerazione l’idea di inserire nella trattativa il cartellino di Manuel Lazzari.

Ulteriori contatti sono previsti a stretto giro di posta, con Sarri che oggi è tornato a farsi sentire sull’argomento. “Non lo so, è un problema del direttore sportivo e della società. Vediamo quello che sceglieranno alla fine. Io quello – ha spiegato a ‘RaiSport’ – che dovevo dire l’ho già detto”. Novità in arrivo anche per quanto riguarda il reparto difensivo, dove andrà sostituito Luiz Felipe: nel mirino, infatti, è finito Mario Gila del Real Madrid.

Lazio, si punta Gila del Real Madrid: i dettagli dell’affare

Il direttore sportivo Igli Tare, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, conta di chiudere l’operazione il prima possibile così da accontentare il proprio allenatore. L’affare appare essere in dirittura di arrivo mediante la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. I Blancos, dal canto loro, manterranno il 50% dell’eventuale, futura, rivendita.

Si tratta di un difensore centrale classe 2000, il quale di fatto andrà a prendere il posto in rosa di Luiz Felipe: l’italo-brasiliano, come noto, ha rifiutato le proposte ricevute dalla Lazio riguardante il rinnovo di contratto in scadenza domani e a breve si trasferirà al Betis Siviglia. Gila è ad un passo, ora resta da vedere se Lotito deciderà di regalare a Sarri pure Alessio Romagnoli seguito con interesse pure dal Fulham, dall’Aston Villa e dal Newcastle.