Monza, tifosi al settimo cielo: top player preso, c’è l’annuncio

Il Monza è sempre più scatenato sul calciomercato: nella giornata di oggi arriva un altro colpo per una squadra sempre più ambiziosa.

Il calciomercato aprirà i battenti ufficialmente venerdì 1° luglio, ma già da giorni c’è una squadra che si candida per essere incoronata la Regina dell’estate. Un club che in pochi si aspettavano potesse ricoprire questo ruolo, una neopromossa decisa a lasciare il segno. Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Per la prima storica stagione in Serie A i brianzoli hanno deciso di non lasciare niente al caso. Sono così arrivati subito rinforzi dalla comprovata esperienza come il portiere Alessio Cragno e il centrale difensivo Andrea Ranocchia, quindi altri due nomi per il reparto arretrato meno conosciuti ma altrettanto interessanti come Andrea Carboni dal Cagliari e Nicolò Casale dal Verona.

Messa a posto la difesa, è il momento di occuparsi del reparto avanzato. Dove i nomi suggestivi certo non mancano. Uno di questi, poi, è stato praticamente chiuso oggi, anche se l’ufficialità arriverà probabilmente venerdì dopo le visite mediche di rito. Si tratta di Stefano Sensi, e a riportarlo è Gianluca Di Marzio.

Monza-Sensi, è fatta: l’ufficialità venerdì

L’esperto di calciomercato annuncia infatti l’accordo raggiunto in meno di 24 ore tra il club brianzolo e il trequartista, in cerca di un definitivo riscatto e sedotto dal progetto di Berlusconi e Galliani. Un piano che ha convinto il giocatore e che esalta tanto il tecnico Giovanni Stroppa quanto i tifosi brianzoli, che sentono di poter vivere la prima storica Serie A da protagonisti.

Cresciuto nel Cesena, esploso nel Sassuolo, Sensi è stato frenato nella sua ascesa da numerosi problemi fisici. Per questo l’esperienza con l’Inter, che aveva creduto molto in lui, si è rivelata agrodolce. Dopo i sei mesi trascorsi in prestito alla Sampdoria, quindi, il Monza – dove arriverà in prestito – rappresenterà per lui il luogo dove tornare protagonista. Una mossa che potrebbe fare bene anche alla Nazionale, dato che il ct Roberto Mancini crede molto in lui.