Calciomercato Napoli, accordo con il giocatore: firma fino al 2027

Il Napoli si prepara a ripartire e comincia a stabilire i punti fermi per il futuro: a breve ufficiale un accordo fino al 2027.

La Serie A si prepara a riaccendere i motori: il sorteggio del calendario 2022/2023 ha preceduto l’apertura ufficiale del calciomercato, che a sua volta sarà seguita il 13 agosto dalla partenza ufficiale di un campionato ricco di domande che attendono una risposta. Una di queste è la seguente: il Napoli può puntare finalmente allo Scudetto?

La domanda è lecita, considerando come nell’ultima stagione i campani abbiano potuto sognare concretamente il tricolore almeno fino alla fine del girone di andata. La risposta non scontata, visti gli addii a parametro zero di punti fermi come Lorenzo Insigne, Dries Mertens e David Ospina.

Certo i rinforzi non sono mancati, primo tra tutti quel Kvaratskhelia che ha già esaltato la piazza con le prime dichiarazioni da giocatore azzurro. Altri ne arriveranno, mentre il trio formato dal presidente De Laurentiis, il ds Giuntoli e il tecnico Spalletti dovranno individuare i punti fermi per il presente e per il futuro tra i giocatori attualmente in rosa. E secondo le ultime indiscrezioni uno di questi sarà il portiere Alex Meret.

Napoli, Meret pronto a rinnovare fino al 2027

Dopo essersi diviso la titolarità con Ospina fino alla fine della passata stagione, il portiere friulano è pronto a prendersi il posto di numero uno assoluto tra i pali con l’addio del collega colombiano. Una vera e propria investitura che sarà ufficializzata nei prossimi giorni con la firma in calce a un rinnovo valido fino a giugno 2027.

A rivelarlo è La Repubblica nella sua edizione di Napoli. L’accordo, spiega il quotidiano, sarà ufficializzato domenica, al ritorno del presidente De Laurentiis che al momento si trova negli Stati Uniti. 25 anni, Meret è stato messo spesso in discussione dal 2019, anno in cui è arrivato in Campania per 26 milioni di euro.

Una “crisi” che pare sia stata risolta con le dichiarazioni di piena fiducia da parte della società. Il portiere si è convinto, resterà a Napoli e da qui proverà a riprendere quel percorso di crescita che per tanti dovrebbe trasformarlo in un top assoluto per il ruolo in Italia. Al campo la risposta definitiva.