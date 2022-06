“L’agente è in Europa”: Juve, firma ad un passo e tifosi già in delirio

La Juve si prepara a mettere a segno un altro colpo di mercato: l’intesa è totale, la firma vicina. Allegri ha il top player che desiderava.

Grandi manovre in casa Juventus. Il club, infatti, ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato al fine di allestire una squadre più competitiva rispetto all’ultima, tribolata, stagione. L’arrivo di Paul Pogba, ad esempio, è stato definito con il francese che sbarcherà in città nei primi giorni di luglio per sostenere le visite mediche ed iniziare così la sua seconda avventura in maglia bianconera.

Un colpo a parametro zero, a cui farà seguito quello di Angel Di Maria. L’argentino, al quale il Paris Saint Germain ha deciso di non rinnovare il contratto, ha rotto gli indugi e di recente ha fatto sapere al club di essere intenzionato ad unirsi alla compagnia guidata da Massimiliano Allegri. Decisiva, in tal senso, è stata l’ultima offerta messa sul piatto dalla società.

Per l’esterno offensivo, nel dettaglio, è pronto un contratto da un anno con opzione per il secondo a 6 milioni più vari bonus legati alle presenze complessive e agli obiettivi. Un innesto importante, che garantirà alla squadra quella qualità e quella creatività venuta a mancare dopo l’addio di Paulo Dybala. La fumata bianca, ormai, è all’orizzonte.

Juve, per Di Maria è conto alla rovescia

A confermarlo è stata oggi la ‘Gazzetta dello Sport’, secondo cui l’agente del giocatore Lisandro Pirosanto si trova in Europa proprio per definire l’affare. Mancano da limare alcuni dettagli burocratici legati al contratto, ma il countdown è scattato. Ora resta da vedere soltanto quando Di Maria (autore di 5 gol e 9 assist in 31 presenze complessive) arriverà in città.

Probabile che possa avvenire, secondo il quotidiano rosa, già entro la fine della settimana. Battuta la concorrenza del Barcellona, che nelle scorse settimane si era inserito provando a convincere l’ex PSG a trasferirsi in Catalogna. Niente da fare: alla fine è stato il progetto della Juventus a persuaderlo. Il matrimonio sta per essere celebrato.