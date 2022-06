“Presto l’ufficialità”: Milan, pronto l’annuncio che i tifosi aspettavano

Il Milan conta di chiudere presto una trattativa di mercato: la firma appare imminente, il tecnico Pioli e i tifosi possono sorridere.

Divock Origi, nella giornata di ieri, è atterrato in città effettuando le visite mediche di rito e firmando il quadriennale da 3.5 milioni all’anno più bonus preparato per lui. Il belga svincolatosi dal Liverpool rappresenta il primo colpo di mercato del Milan, che a stretto giro di posta proverà a regalare all’allenatore Stefano Pioli ulteriori elementi in grado di rendere la squadra maggiormente competitiva.

I riflettori sono puntati sul reparto offensivo: tre, in particolare, i nomi finiti nel taccuino di Paolo Maldini. Il primo porta il nome di Marco Asensio, al quale il Real Madrid non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. La cessione andrà quindi in scena a breve tuttavia a frenare l’operazione è lo stipendio percepito dallo spagnolo (5 milioni).

Nel mirino ci sono anche Charles De Ketelaere e Julian Draxler. Il belga rappresenta il gioiello più brillante del Bruges (18 gol e 10 assist in 49 apparizioni complessive) mentre il tedesco è reduce da alcune complicate stagioni vissute da comprimario al Paris Saint Germain (appena 540 minuti in Ligue 1). Maldini proverà a prenderne almeno uno: intanto, appare imminente il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic.

Milan, prosegue il matrimonio con Ibrahimovic

L’accordo che lega lo svedese al club termina domani tuttavia le parti, stando a quanto rivelato oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’, hanno concordato di andare avanti insieme almeno per un altro anno. La punta, nello specifico, percepirà un ingaggio simbolico che prevede però sostanziosi bonus legati alle presenze complessive e alle reti realizzate in campionato e in Champions League.

Secondo il quotidiano rosa, l’intesa decisiva è destinata ad arrivare “presto”: mancano da limare gli ultimi dettagli ma ormai la fumata bianca appare davvero all’orizzonte. Una buona notizia per Pioli, che sperava di poter contare ancora sul proprio totem. Ibrahimovic, attualmente ai box a causa dell’operazione di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro, è pronto a dire “sì”.