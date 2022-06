“Voglio questo…”: calciomercato Inter, Bremer annuncia il suo futuro

Il difensore brasiliano del Torino Gleison Bremer ha fatto chiarezza sul suo futuro in un’intervista concessa ad un media sudamericano

I tifosi dell’Inter sono ancora galvanizzati dall’arrivo di Romelu Lukaku. Il ritorno dell’attaccante belga fa sognare i sostenitori nerazzurri che hanno gioito molte volte con i gol del giocatore tornato in Italia dopo un anno al Chelsea. Gli obiettivi di Beppe Marotta però non terminano qui.

L’amministratore delegato dell’Inter ha un altro nome cerchiato in rosso ormai da tempo. Ed è quello del difensore centrale brasiliano Bremer, che quest’estate lascerà il Torino per cominciare una nuova tappa calcistica. Il sudamericano ha espresso il suo pensiero. Lo ha fatto nel corso di un’intervista concessa ad un media del suo paese.

Inter, Bremer fa chiarezza sul suo futuro: “Voglio giocare in Champions, in Italia o all’estero ancora non lo so”

Il difensore del Torino Gleison Bremer ha chiarito i suoi progetti per il prossimo futuro in un’intervista concessa a ‘Flow Sport Club’. Il centrale non ha fatto mistero di essere arrivato al termine del suo rapporto con i granata.

“Ancora non so dove andrò a giocare. Sto parlando con il mio agente ma ancora non c’è nulla di definito. Non so se resterò in Italia o andrò all’estero, ne stiamo parlando. Per me la cosa fondamentale è giocare in Champions League nella prossima stagione. Ritengo sia molto importante per proseguire il mio percorso di crescita. Nei prossimi giorni o nelle prossime settimane tutto diventerà più chiaro”, ha spiegato Bremer.

Il calciatore si è lasciato andare ad un’altra confidenza poiché nel suo futuro potrebbe esserci pure la maglia della nazionale italiana: “Mia moglie ha antenati italiani per cui sarà naturalizzata e a quel punto anche io lo sarò. Il mio sogno è essere convocato dal Brasile ma in Italia ho sviluppato la mia carriera quindi rimane una possibilità, vedremo cosa succederà”, ha concluso Bremer.