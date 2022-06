Calciomercato Milan, sospiro di sollievo per Maldini: c’è l’annuncio

Calciomercato Milan, Maldini dopo l’annuncio può sorridere: il giocatore può infatti essere ancora un obiettivo di mercato per l’estate.

Il Milan continua ad avere un obiettivo concreto per il centrocampo in vista della prossima stagione. Il giocatore può ora come ora, dopo l’annuncio, ancora arrivare a Milano. Nella Milano rossonera. Maldini quindi può sorridere.

Il Milan crede ancora nella possibilità di portare in rossonero Renato Sanches. Il centrocampista del Lille è stato già molto vicino a gennaio, con l’ok da parte sua ma non effettivamente da parte del club che con lui in squadra ha voluto concludere la stagione. Paolo Maldini vorrebbe, perciò, far decollare in questa sessione estiva di mercato l’operazione.

Negli ultimi giorni sono circolate, tuttavia, diverse indiscrezioni che hanno avvicinato il portoghese al PSG. Nel club parigino potrebbe risultare importante l’influenza di Luis Campos, nuovo dirigente sportivo che ha già avuto modo di conoscere Renato Sanches proprio al Lille. A questo proposito, allora, l’annuncio dato da Olivier Letang, presidente del club francese, ha rassicurato i rossoneri. Ecco le sue parole.

Calciomercato Milan, le parole di Letang rassicurano Maldini e tutti i rossoneri per Renato Sanches: “Nessun contatto con il PSG”

Il presidente del Lille, Olivier Letang, in occasione della conferenza di presentazione di Fonseca come nuovo allenatore della squadra, ha parlato di uno dei principali obiettivi per il mercato del Milan. “Renato Sanches – ha affermato – fa parte dei giocatori ai quali resta un anno di contratto.

“Sapete – ha proseguito Letang – che sarebbe dovuto partire l’estate scorsa per Barcellona. Ad oggi non abbiamo avuto nessun contatto con il PSG. E, d’altra parte, non abbiamo ricevuto alcuna offerta. Ci sono altri club interessati, club europei molto grandi che hanno già fatto delle offerte”. In questi rientra, con certezza, il Milan che sogna di portare Renato Sanches in Serie A, a vestire la maglia rossonera in vista della prossima stagione che si avvicina.