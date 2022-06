“Non è un brocco, calmi…”: Fiorentina, il giudizio irrevocabile di Graziani

L’ex attaccante Ciccio Graziani si è espresso su un giocatore della Fiorentina molto criticato

La Fiorentina affronterà i playoff di Conference League e per farlo dovrà inevitabilmente costruire una squadra importante. E’ in dirittura d’arrivo il colpo Luka Jovic in attacco dal Real Madrid. Con ogni probabilità sarà lui l’attaccante titolare di Vincenzo Italiano. Una piccola rivoluzione alla viola considerando che sono andati via Odriozola e Torreira. E’ al centro delle discussioni Arthur Cabral, visto il suo rendimento.

Cabral ha segnato un gol spettacolare al Maradona contro il Napoli, ma i suoi primi sei mesi a Firenze lasciano qualche dubbio per il futuro. Anche perché è stato chiamato a sostituire un giocatore devastante come Vlahovic, e Piatek non gli ha dato certamente una mano. Proprio di Cabral e del mercato della Fiorentina ha parlato Ciccio Graziani.

Fiorentina, il parere di Graziani su Cabral e Jovic

Di seguito, le parole di Graziani alla Gazzetta dello Sport su Cabral: “La Fiorentina ha segnato tanto anche senza Vlahovic, Cabral ha segnato un gol strepitoso a Napoli. Chi fa gol del genere non è un brocco, a Firenze sono tutti agitati e preoccupati ma devono stare calmi perché la squadra migliorerà”. Prosegue poi su Jovic: “Mi piace molto, ha qualità. Sicuramente ha fatto poco negli ultimi anni tra Eintracht e Real Madrid, dove ha giocato poco”.

Graziani va dritto al punto, come sempre, e cerca di calmare gli animi del mondo Fiorentina. Il mercato inizierà ufficialmente domani e la dirigenza viola sta lavorando per migliorare la squadra di Italiano, fresco di rinnovo del contratto. E probabilmente i centravanti della prossima stagione saranno proprio Cabral e Jovic.