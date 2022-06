Calciomercato Monza, Berlusconi ha trovato l’uomo giusto per la fascia

Il Monza si prepara alla prima storica stagione in A e cerca rinforzi di esperienza. Il duo Berlusconi-Galliani ne ha individuato un altro.

Esistono due linee di pensiero sul mercato quando si parla di una neopromossa: mantenere la squadra che ha conquistato la promozione oppure stravolgerla con rinforzi di categoria. A giudicare dai primi movimenti registrati in entrata, il Monza ha scelto la seconda strada.

Difficile aspettarsi qualcosa di diverso dal presidente Silvio Berlusconi. Che dopo aver speso molto per portare finalmente i brianzoli in massima serie (sarà una prima storica) intende compiere ulteriori sforzi per assicurarsi la salvezza. Sono così arrivati rinforzi di spessore ed esperienza come Cragno e Ranocchia, nomi cosiddetti “di categoria” che presto saranno affiancati da altri giocatori per completare la rosa a disposizione di mister Giovanni Stroppa.

Il direttore sportivo Adriano Galliani negli scorsi giorni ha parlato anche dell’attacco. Pur senza smentire gli obiettivi Pinamonti e Joao Pedro, il “Condor” ha parlato di affari molto difficili e impegnativi. Certo qualcuno arriverà davanti – si parla anche di Cutrone – ma almeno per il momento l’attenzione del Monza si è spostata a centrocampo: il nuovo giocatore nel mirino è Antonio Candreva.

Monza scatenato: l’obiettivo è Candreva

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi l’esterno della Sampdoria sarebbe finito nel mirino dei brianzoli. Individuato come il rinforzo ideale sia dal punto di vista tattico che da quello carismatico e di esperienza (ben 432 presenze in Serie A) Candreva aspetta addirittura il via libera del suo attuale club, con cui ha un contratto fino al 2023.

Nei piani di Berlusconi e Galliani il 35enne romano, 54 presenze e 7 gol con la Nazionale, rappresenterebbe un punto fermo per una squadra costruita per centrare la salvezza tranquilla. Tutto da vedere però se la Sampdoria accetterà di liberarlo, nonostante età avanzata e contratto in scadenza.

Sempre dal club ligure potrebbe arrivare anche Maya Yoshida, centrale che la Samp l’ha già lasciata a scadenza di contratto. Il nipponico riflette sull’opportunità di restare in Italia, ma se dovesse farlo il Monza andrebbe bene. E i brianzoli acquisterebbero un altro rinforzo per la prima, storica, stagione in Serie A.