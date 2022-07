Calciomercato Lazio, andata e ritorno: Sarri aspetta il rinforzo

In vista della nuova stagione la Lazio di Sarri vuole realizzare una rosa competitiva e di livello per lottare per la Champions.

La Lazio è al lavoro per accontentare le richieste del suo tecnico, Maurizio Sarri. L’esperto allenatore di Figline è stato tra i protagonisti di un’ottima stagione, bravo a sfruttare le risorse a disposizione e portare i biancocelesti al quinto posto. Ora per provare a puntare all’obiettivo Champions League il tecnico vuole importanti rinforzi.

La società capitolina ha beffato il Sassuolo per arrivare all’esterno d’attacco Cancellieri e ha come obiettivo quello di rinforzare il reparto difensivo. La questione Romagnoli va avanti da settimane, ma uno dei problemi principali per Sarri è senza dubbio quello del portiere.

Strakosha non ha rinnovato e da oggi non è più un giocatore biancoceleste mentre a sorpresa Pepe Reina ha rescisso il contratto nella giornata odierna. L’estremo difensore spagnolo, ex Milan e Napoli, tornerà probabilmente in Spagna, raggiungendo l’ex compagno Raul Albiol al Villarreal.

Lazio, clamorosa ipotesi per la porta

Il tema portiere è ora molto importante con il club biancoceleste che rischia di cominciare il ritiro senza il primo ed il secondo portiere. La priorità per la porta è il giovane Carnesecchi, le trattative con l’Atalanta vanno avanti da settimane ed intanto il giovane portiere ha subito un grave infortunio. La prima alternativa a Carnesecchi è il portiere dell’Empoli Vicario, anch’egli molto richiesto in Serie A.

Per il ruolo di secondo portiere spunta invece una clamorosa ipotesi. Secondo quanto riporta Il Tempo la Lazio pensa di reingaggiare Strakosha come secondo portiere, soprattutto nell’eventualità arrivi nel club Carnesecchi, giovane di grande prospettiva che avrebbe bisogno di un’alternativa affidabile e di esperienza.