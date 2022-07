“Non solo Vicario”: Lazio scatenata e Sarri gongola

La Lazio è scatenata sul mercato e Sarri inizia a gongolare: non solo Vicario, altri nomi sul taccuino di Tare

La rivoluzione che sta iniziando in casa Lazio può essere molto produttiva per Maurizio Sarri. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale riguardo l’acquisto di Marcos Antonio, che nella rosa biancoceleste sostituisce Lucas Leiva, tornato in Brasile. Diversi sono i giocatori nel mirino di Lotito e Tare e va sistemata soprattutto la difesa. Si è parlato molto dei difensori centrali e della loro capacità di tenere la linea e di giocare palla a terra.

Discorso simile per il portiere, con Reina destinato ad andar via e Strakosha che non ha rinnovato il proprio contratto. La Lazio vorrebbe affidare i propri pali a Guglielmo Vicario, protagonista di una stagione strepitosa con la maglia dell’Empoli. Il club di Fabrizio Corsi lo ha riscattato dal Cagliari, ma è destinato altrove.

La Lazio segue Falcone e Provedel

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha rilasciato alcuni aggiornamenti su Twitter: “Non solo Vicario. La Lazio è al lavoro per acquistare un secondo portiere: piacciono Wladimiro Falcone della Sampdoria e Ivan Provedel dello Spezia”. Un doppio colpo per la porta per far felice Maurizio Sarri: Vicario sarebbe il titolare e uno tra Falcone e Provedel il suo vice.

L’allenatore della Lazio aspetta comunque due rinforzi in quel reparto, anche se uno dei due potrebbe essere occupato da un ritorno. Strakosha, infatti, non ha rinnovato il contratto ed è attualmente svincolato. Ma si è parlato anche dell’ipotesi del ritorno del portiere albanese come dodicesimo uomo. Non resta che capire l’evolversi dei fatti.