Gli sceicchi prendono un club in Italia, è fatta per davvero: ci sono le firme

Gli sceicchi fanno il proprio debutto ufficiale nel calcio italiano: imminente il passaggio di proprietà di un club, firme in vista.

La nuova stagione è ormai alle porte. Tutte le squadre, ormai da qualche settimana, hanno iniziato a muoversi sul mercato al fine di regalare ai rispettivi allenatori rinforzi di qualità e migliorare le proprie rose. I primi botti (come ad esempio il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter) sono stati già registrati e molti altri sono attesi a stretto giro di posta. Oggi, ad esempio, è arrivato l’annuncio che rischia di cambiare in maniera netta gli equilibri del calcio italiano.

Il Palermo, dopo le recenti indiscrezioni, entrerà ufficialmente a far parte del City Football Group. L’annuncio, stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, è da considerare imminente e lunedì sono in programma la presentazione in città ed il saluto alle Istituzioni politiche locali.

Il gruppo fondato da Khaaldoon Al-Mubarak (proprietario del Manchester campione d’Inghilterra ma anche di diversi altri club) farà quindi il proprio debutto nel Belpaese. Cosa cambierà per i rosanero, reduci dalla cavalcata conclusasi con la promozione in Serie B? Tutto, sostanzialmente. Ma, almeno per il momento, si escluderanno spese pazze o fuori parametro.

Gli sceicchi prendono il Palermo: ufficialità attesa a breve

A confermarlo è stato l’attuale presidente Daniele Mirri, ai microfoni di ‘La Partita sul 13’ in onda su ‘Trm’. “Chi arriverà non butterà soldi dalla finestra, il Palermo è un’impresa e si prenderanno giocatori che avranno una loro coerenza con il progetto tecnico”. Ogni acquisto, quindi, verrà valutato con calma. In ogni caso, l’obiettivo sarà quello di creare una squadra capace di salire subito in Serie A.

Ecco perché, con la Juventus, sono ripresi i contatti riguardanti Matteo Luigi Brunori autore nell’ultima stagione di 29 reti e 5 assist in 47 apparizioni tra campionato, play-off e Coppa Italia. I bianconeri si sono mostrati disposti a cederlo a titolo definitivo. Niente da fare, invece, per un nuovo prestito. Le parti, a breve, avranno modo di incontrarsi al fine di fare ancora il punto ed approfondire la questione. Il Palermo, nel frattempo, può iniziare a sognare.

Inoltre, secondo Repubblica, proprio oggi, dunque, ci saranno le firme.