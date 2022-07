Calciomercato Napoli, De Laurentiis spiazzato: la beffa brucia

Sembrava essere solo questione di giorni per la chiusura, ma l’inserimento della rivale potrebbe lasciare il Napoli con le mani vuote.

Una trattativa che il Napoli aveva iniziato ad imbastire diverso tempo fa. Sembrava potesse essere abbastanza facile trovare un accordo tra le parti, ma l’inserimento improvviso ha scombussolato tutto. Adesso Aurelio De Laurentiis deve fare i conti con questo problema.

Salvatore Sirugu potrebbe non essere il prossimo vice Meret. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb sul portiere, svincolatosi dal Genoa, è piombata la Lazio. I biancocelesti di Maurizio Sarri sono infatti una delle squadre al momento più attive sul mercato degli estremi difensori e sono alla ricerca di un profilo esperto in grado di recitare al meglio il ruolo del dodicesimo.

Nulla di diverso da ciò che avrebbe intenzione di fare il Napoli con Sirigu, ma a quanto pare l’indecisione di De Laurentiis ha lasciato uno spiraglio troppo grande che la Lazio starebbe sfruttando. Un blitz del ds Tare che, ricevuto il parere favorevole sia del tecnico Sarri che del presidente Lotito, potrebbe quindi portare l’ex Genoa a Roma sponda biancoceleste.

Napoli, beffa per Sirigu: le alternative?

Nelle idee del Napoli Sirigu avrebbe dovuto essere il dodicesimo di Meret. Dopo una lunga alternanza con Ospina infatti il Napoli ha preso una decisione, lasciando andare il colombiano a parametro zero e decidendo di puntare tutto sull’ex Udinese. Da qui però la necessità di un dodicesimo.

Con Sirigu che si avvicina alla Lazio, le alternative per De Laurentiis e per il Napoli si riducono ulteriormente. In ballo, secondo quanto riporta il Mattino, sarebbe comunque rimasto Tatarusanu. Il 36enne portiere del Milan potrebbe andare via ad un costo contenuto. Non è però escluso che nelle prossime ore il Napoli proverà un rilancio per Sirigu, con la possibilità di ribaltare nuovamente la situazione.