“Servono 100 milioni”: Juve, stavolta la presa di posizione è netta

Con un’offerta da 100 milioni di euro, allora si potrà trattare. Chiaro il messaggio, per la Juve serve una svolta decisiva.

La Juve continua a guardarsi intorno, per capire come migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Ci sono diversi elementi sui quali il club ha messo gli occhi, ma servirà grande pazienza in quella che si preannuncia un’estate molto calda. Il campionato comincerà presto (di fatto il giorno prima di Ferragosto) e per i club servirà chiudere in fretta i colpi necessari, senza però farsi cogliere impreparati di fronte alle occasioni. Anche per quanto riguarda il mercato in uscita.

Si, perchè se è vero che la Juventus si guarda intorno per migliorare la squadra con qualche acquisto di valore, è anche vero che si sta cercando di mettere mano a quella che è la rosa attuale. La possibilità di cedere giocatori in esubero ma anche, perchè no, accogliere offerte che possano far tremare la sedia.

Juve, continua il pressing del Chelsea su De Ligt

Non è stata una stagione esaltante per la squadra bianconera, e lo ha fatto presente anche Matthijs De Ligt qualche settimana fa direttamente dal ritiro della nazionale olandese. Insomma, anche il difensore classe ’99 si aspettava di più, da sé stesso ma evidentemente anche da tutta la squadra. Ecco perchè questo tipo di situazione potrebbe portare anche ad uno scenario imprevedibile, come quello dell’addio.

Certo, la Juve non darà via uno dei migliori talenti europei a cuor leggero. Sta di fatto che, come riportato da ‘Repubblica.it’, il Chelsea sta continuando il pressing per il difensore di casa bianconera. Di contro, la Vecchia Signora non accetterà offerte al di sotto dei 100 milioni di euro. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, ma restano le proposte del Chelsea ancora troppo basse per far cedere la Juventus.