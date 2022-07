Atalanta, Gasperini esulta: quasi ufficiale l’accordo, fissate le visite mediche

L’Atalanta ha fame di ripartire e si muove sul mercato col nuovo DS D’Amico. Per Gasperini, in arrivo l’accordo che può risollevare la Dea.

L’ultima stagione non è stata delle più brillanti. E dopo cinque anni di straordinaria presenza, l’Atalanta torna a vivere un campionato senza il doppio impegno dell’Europa. Un risultato che ha in parte deluso la piazza, già vogliosa e proiettata però alla prossima stagione, quella del riscatto.

Anche perché la permanenza di Gasperini e la rivoluzione dirigenziale hanno dato una spinta a tutto l’ambiente. E l’operato sul mercato del neo DS Tony D’Amico si sta facendo già sentire.

A centrocampo, soprattutto, la Dea è prontissima a chiudere uno dei primi colpi dell’estate: l’arrivo di Ederson dalla Salernitana, costato 15 milioni di euro agli orobici, più il cartellino del giovane e promettente difensore Matteo Lovato.

Atalanta, visite mediche per Lovato alla Salernitana: fissata la data

Lo stesso Lovato che, adesso, si prepara alla sua nuova avventura in maglia granata. Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, il centrale atalantino svolgerà nella giornata di domani le visite mediche con la formazione di Davide Nicola, prima di firmare il suo contratto coi campani e raggiungere il resto del gruppo nel ritiro austriaco di Jenbach.

Visite mediche che la Salernitana ha fissato anche per l’attaccante Erik Botheim, in arrivo dal Krasnodar e con i fondi che i granata hanno ricavato dalla cessione di Ederson. Il brasiliano, d’altronde, non è partito con la squadra di Nicola per il ritiro e, sommato alle visite mediche di Lovato, è un indizio che fa esultare Gasperini. Il tecnico orobico avrà a breve il suo rinforzo a centrocampo, in attesa che arrivi anche l’ufficialità a sancire l’accordo.