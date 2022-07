Calciomercato Milan, ora l’addio è ufficiale: c’è l’annuncio del club

Milan, è arrivato il comunicato ufficiale della società: avventura al capolinea, ha firmato con il suo nuovo club fino al 2026.

Il Milan dice addio per sempre ad uno dei pilastri della squadra negli ultimi anni. Dopo mesi di trattativa tra il club, il calciatore ed il suo entourage è arrivato il comunicato che spegne i sogni dei tifosi rossoneri.

La notizia era nell’aria oramai da diversi mesi, si attendeva solamente l’annuncio ufficiale. Franck Yannick Kessie non è più un calciatore del Milan. In realtà non lo era più da quattro giorni visto che il contratto che lo legava al club rossonero è scaduto il 30 giugno 2022.

Mercato Milan, Kessie al Barcellona: è ufficiale

Pochi istanti fa il futuro di Kessie è stato finalmente annunciato. Il centrocampista ivoriano saluta lo spogliatoio di mister Stefano Pioli e si trasferisce al Barcellona a titolo gratuito vista la scadenza contrattuale. Ad annunciarlo è stato lo stesso club blaugrana con una nota ufficiale apparsa sui propri canali.

Di seguito la nota della società spagnola: “FC Barcelona e Franck Yannick Kessie hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore al Barça dopo la scadenza del suo contratto con l’AC Milan. Il giocatore firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026 e la sua clausola di buy out sarà fissata a 500 milioni di euro. Mercoledì 6 luglio si svolgerà la presentazione di Franck Yannick Kessie come nuovo giocatore del Barça con il seguente ordine del giorno:

– 11:00 CEST Firma privata del contratto presso gli uffici della Ciutat Esportiva Joan Gamper.

– 11:30 Il giocatore esce sul campo di allenamento di Tito Vilanova indossando la prima maglia della stagione 22/23.

– 12:15 Conferenza stampa presso la sala stampa della Ciutat Esportiva Joan Gamper”.