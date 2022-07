Milan, dopo la gioia subito la beffa: doccia gelata per Pioli

Neanche il tempo di esultare per quanto appena successo che la sfortuna colpisce il Milan di Pioli: la notizia è una doccia gelata.

La stagione del Milan è ufficialmente iniziata. A Milanello i calciatori rossoneri si sono ritrovati agli ordini di Stefano Pioli per iniziare a preparare la stagione 2022/23. Annata fondamentale che vedrà i rossoneri difendere lo Scudetto faticosamente conquistato poco più di un mese fa.

Gruppo che però per il momento è fortemente rimaneggiato. Mancano infatti i nazionali, che usufruiranno di qualche giorni di vacanza in più visti i recenti impegni con le rispettive selezioni. Solo la prossima settimana si aggregheranno al gruppo e Pioli potrà così avere una rosa un po’ più completa.

Oltre ai nazionali Pioli ha però dovuto fare a meno anche del nuovo acquisto Divock Origi. Arrivato pochi giorni fa al Milan, l’ex Liverpool non ha nemmeno finito di far gioire i tifosi che ha dovuto fare i conti con un infortunio. Il calciatore infatti ha ancora un infortunio da smaltire. Ecco quindi, come riferisce la Gazzetta dello Sport, che per questi primi 10 giorni svolgerà lavoro a parte per recuperare dal problema muscolare che lo continua a tormentare.

Milan, comincia la nuova stagione in attesa di altri colpi di mercato

La stagione rossonera è ufficialmente iniziata. Mentre Pioli e i calciatori tornano ad assaggiare il campo d’allenamento, la dirigenza continua a lavorare sul mercato. Nelle ultime ore dall’Inghilterra arrivano notizie circa un possibile ingaggio di Hakim Ziyech, esterno marocchino del Chelsea.

I Blues sarebbero ben disposti a cedere il calciatore, ma al momento c’è distanza sulla formula. Il Chelsea vorrebbe cedere Ziyech in maniera definitiva, mentre il Milan punta ad un prestito con diritto di riscatto. Oltre a questa new entry il Milan continua a monitorare la situazione per Marco Asensio del Real Madrid e soprattutto per Charles De Ketelaere del Club Bruges.