Calciomercato Milan, ecco il mancino magico per Pioli: colpo in arrivo

La dirigenza del Milan è pronto a far sognare i tifosi. Il club rossonero lavora a diversi grandi nomi per il reparto offensivo.

Dopo il cambio proprietà e la vittoria dello scudetto in casa Milan c’è grande entusiasmo. La società rossonera vuole attuare un mercato in entrata di primo livello, un modo per confermarsi in Italia e puntare alla seconda stella oltre ad avere ambizioni anche in ambito europeo.

La dirigenza rossonera, confermata ufficialmente nell’ultimo giorno di Giugno, è al lavoro per rinforzare il centrocampo e la trequarti, i reparti dove forse c’è maggiore bisogno, soprattutto dopo l’addio negli anni di giocatori come Kessie e anche Calhanoglu lo scorso anno. Nelle ultime ore sono arrivate ottime notizie per i colori rossoneri.

Secondo quanto riporta il Daily Mail c’è sempre maggiore fiducia riguardo il passaggio dell’esterno del marocchino Hakim Ziyech, ormai in uscita dal Chelsea. Il quotidiano ha sottolineato che il club londinese ha dato il via libera al giocatore e Ziyech è sempre più vicino al club campione d’Italia.

Milan, dubbi sulla formula dell’ingaggio

Il giocatore è ad un passo dal Milan, ma c’è da comprendere la formula del trasferimento. La dirigenza rossonera ha offerto un prestito con diritto di riscatto mentre i Blues preferirebbero una cessione a titolo definitivo.

Maldini pensa ad un doppio colpo per la trequarti ed oltre a Ziyech il club rossonero lavora a Marcos Asensio, trequartista in uscita dal Real Madrid. Non è però da sottovalutare l’ipotesi che porta al belga De Ketelaere, pallino ben preciso della dirigenza rossonera. La trequarti è il reparto tra virgolette più ‘rinforzabile’ per il club rossonero ed il Milan ha una lista di vari nomi nel mirino.