“Ha incontrato il club”: colpo di teatro Roma, è sbarcato in città

La Roma vuole regalare altri rinforzi al tecnico Mourinho: dopo Matic, può arrivare un attaccante. Il primo incontro è già andato in scena.

Nemanja Matic, e basta. È in stallo il mercato in entrata della Roma, che fin qui è riuscita soltanto ad ingaggiare a parametro zero il mediano serbo svincolatosi dal Manchester United. Un impasse che preoccupa José Mourinho: “Carico per la nuova stagione? Parliamo di tutto il 13 agosto” le parole pronunciate ieri, al suo rientro nella capitale.

Ecco perché il club, nei prossimi giorni, cercherà di accelerare al fine di regalargli quanto prima rinforzi di qualità. I contatti con il Sassuolo riguardanti Davide Frattesi, ad esempio, sono costanti ma i vari incontri andati in scena non sono bastati per produrre la fumata bianca. Tra richiesta ed offerta, nonostante gli emiliani abbiano accettato di inserire nell’operazione il cartellino di Cristian Volpato, ballano ancora 7 milioni.

Nella giornata odierna il direttore generale Tiago Pinto e l’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali avranno modo di confrontarsi ancora, al fine di provare a trovare una soluzione in grado di soddisfare tutte le parti in causa. Nella lista della spesa giallorossa compare inoltre il nome di Ola Solbakken avvistato ieri proprio nella capitale.

Roma, incontro con Solbakken: i dettagli

L’attaccante, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, è stato ricevuto dalla Roma: oggetto della discussione, un possibile trasferimento alla corte di Mourinho. L’accordo che lo lega al Bodo/Glimt scade a dicembre 2022. Da qui la doppia opzione a disposizione del club: tesserarlo a gennaio oppure prenderlo subito, versando un indennizzo nelle casse del club norvegese.

La punta classe 1998 (autore di 8 gol e 6 assist in 22 presenze complessive) nel frattempo è finita nel mirino di altre squadre, tra cui il Napoli alla ricerca di giocatori in grado di potenziare il reparto offensivo azzurro. La Roma, quindi, dovrà fare presto perché la concorrenza è folta. Il tempo delle decisioni definitive sta per arrivare.