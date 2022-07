Calciomercato Lazio, il rinnovo è ufficiale: salti di gioia per Sarri

La Lazio ha ufficializzato il rinnovo di contratto del calciatore. Soddisfatto il tecnico Maurizio Sarri, che potrà continuare a contare su di lui.

La squadra biancoceleste si è riunita a Paideia per le visite mediche di tutti i calciatori del gruppo della Lazio. La nuova stagione sportiva, dopo le meritate vacanze per la lunga stagione, è giunta al termine. Tra i presenti chiaramente non c’erano i nazionali, che ancora sono in ferie, ma era assente anche Patric.

La mancanza del giocatore ha suscitato diversi interrogativi e il primo relativo al fatto che il rapporto tra la Lazio e il giocatore spagnolo si fosse effettivamente interrotto, poiché scaduto proprio il 30 giugno.

Tuttavia, Patric non si è presentato a causa di uno stato influenzale, che l’ha costretto a restare in Spagna. Tuttavia, la bella notizia è che rientrerà presto e si riunirà al gruppo per partire per il ritiro di Auronzo di Cadore.

Lazio, ora è ufficiale: Patric ha rinnovato

Nessun addio improvviso. Patric, infatti, ha rinnovato con la Lazio, che in serata ha annunciato la permanenza in squadra dello spagnolo. Gesto di grande fiducia da parte della società, poiché il difensore resterà praticamente in squadra fino al 2027: “La S.S. Lazio comunica di aver prolungato il contratto di lavoro del calciatore Patricio Gabarron Gil che vestirà la maglia biancoceleste per i prossimi cinque anni”.

Poi, sui social la Lazio ha condiviso un’immagine di Patric, esultando con la maglia biancoceleste. D’altronde per mister Sarri rappresenta un grande talento ed elemento su cui contare. Qualche mese fa, a campionato in corso, sul calciatore disse: “Lui sa fare molto bene. È un giocatore che nell’impostazione ci dà roba. Certo, non è un difensore centrale puro, ma ha un ottimo livello tecnico”.