Mondiali, colpo di scena: no alla Spagna, annuncio a sorpresa

L’annuncio a sorpresa del no alla Spagna lascia tutti senza fiato: colpo di scena per i prossimi Mondiali

Tra qualche mese inizieranno i Mondiali di Qatar 2022, i primi giocato in inverno per via delle condizioni climatiche nello stato asiatico. Tante critiche ha ricevuto quest’assegnazione e i relativi divieti, sia negli stadi, sia fuori. Per la FIFA sarà l’edizione migliore di sempre, per i tifosi un po’ meno. Figurarsi per quelli italiani, che non potranno ammirare la Nazionale di Roberto Mancini all’opera dopo aver vinto l’Europeo.

I playoff persi contro la Macedonia del Nord, infatti, hanno indotto l’Italia a suppore di poter sperare per un ripescaggio. Ha destato preoccupazione, infatti, il caso Ecuador con Byron Castillo. Anche se in quell’occasione era il Cile a reclamare. A ogni modo, restando in tema Mondiali, quest’oggi è arrivato un annuncio che riguarda la Spagna e il Ghana.

Mondiali, Inaki Williams sceglie il Ghana dopo la Spagna

Inaki Williams gioca per l’Athletic Club. E’ basco, dunque, ma ha origini africane, precisamente del Ghana. Il suo sogno è sempre stato quello di disputare i Mondiali, ma con la Spagna non ci è mai riuscito e la concorrenza è foltissima. Il Ghana, quindi, lo ha annunciato come nuova stella della squadra, la prima dopo l’addio di Asamoah Gyan dalle Black Stars. E sono anche arrivate le prime parole di Williams.

“Difenderò la maglia del Ghana dando il massimo, voglio restituire ciò che questa Nazione ha dato alla mia famiglia e a me come persona. E’ arrivato il momento di trovare le origini ghanesi dentro di me”. Sono state queste le parole di Inaki Williams, riportate dal portale Goal.com. Parole che però fanno riflettere: il basco ha collezionato solo una presenza con la Spagna nel 2016 in amichevole e ha scelto di optare, dunque, per il Ghana a pochi mesi dai Mondiali.