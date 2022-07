Belotti, futuro lontano dall’Italia? Due piste estere, il cerchio si stringe

Belotti non ha ancora scelto la sua prossima squadra: il Monaco si è fatto avanti ma nelle ultime ore è spuntata un’altra proposta.

Il Torino, ormai, rappresenta il passato. I granata, nelle scorse settimane, avevano più volte tentato di fargli cambiare idea mettendo sul piatto una proposta da 4 milioni tra parte fissa e bonus. Un pressing risultato vano: Andrea Belotti, infatti, ha deciso di chiudere la propria esperienza in maglia granata e non rinnovare il contratto (scaduto a giugno). Ora resta soltanto da vedere quale sarà la sua prossima avventura.

In pole position c’è il Monaco, che ha messo sul piatto un triennale da 3.5 milioni e la possibilità di giocare in Europa. I contatti tra le parti sono costanti, con i monegaschi che contano di chiudere l’operazione a breve. Il “sì” della punta, che in Costa Azzurra partirebbe alle spalle del titolare Wissam Ben Yedder, non è però ancora arrivato: una situazione che ha favorito l’inserimento a sorpresa del Nizza.

La squadra allenata da Lucien Favre è alla ricerca di innesti di qualità e, stando a quanto riportato su Twitter da Nicolò Schira, ha messo nel mirino proprio l’ex Toro. Una decisione definitiva da parte del diretto interessato (autore di 8 gol nella scorsa stagione) è destinata ad arrivare nelle prossime ore ed al momento non è da escludere nemmeno una permanenza in Serie A, alla luce dell’interessamento mostrato dalla Roma.

Belotti, c’è la fila per l’ex Toro: la Roma si iscrivono alla corsa

I giallorossi intendono regalare a José Mourinho un altro attaccante da affiancare a Tammy Abraham e da ormai qualche giorno hanno iniziato ad interloquire con l’entourage di Belotti il cui futuro resta quindi tutto da scrivere. Il Torino, intanto, a malincuore ha provveduto a voltare pagina e a stretto giro di posta proverà a regalare al tecnico Ivan Juric il sostituto del Gallo.

Diversi i nomi presenti nel taccuino del direttore sportivo Davide Vagnati, tra cui Artem Dovbyk (14 centri e 5 assist nell’ultima stagione) per il quale il Dnipro continua a chiedere una cifra tra i 13 e i 14 milioni. Sempre in piedi l’opzione Joao Pedro: i colloqui con il Cagliari sono costanti ma la distanza tra offerta e richiesta resta ampia. Sullo sfondo, infine, Andrea Petagna in uscita dal Napoli.