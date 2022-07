Calciomercato Milan, c’è la firma: Maldini chiude l’affare

Dopo i mancati arrivi di Botman e Renato Sanches, il Milan di Maldini è riuscito a chiudere un affare molto importante per Pioli.

Dopo aver vinto lo Scudetto, per il Milan è tempo di pensare alla nuova stagione. I rossoneri, infatti, si sono ritrovati lunedì per cominciare la preparazione alla prossima nuova. In questi giorni a Milanello ci sono solo Adli, preso l’anno scorso dal Bordeaux, e Origi, svincolatosi dal Liverpool di Klopp.

Questo primo mese e mezzo di mercato per il team rossonero non è stato affatto facile, visto che ha dovuto dire addio alle speranze di prendere sia Sven Botman che Renato Sanches. Il difensore olandese, infatti, è stato ingaggiato dal ricchissimo Newcastle, mentre il centrocampista è ormai un promesso sposo del PSG di Galtier.

A bloccare il mercato del Milan sicuramente sono state anche le lunghe trattative per rinnovare i contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno firmato il prolungamento proprio lo scorso 30 giugno. Dopo aver rinnovato, i dirigenti milanisti si sono messi subito all’opera per regalare ancora una volta una squadra competitiva a Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Messias in sede per firmare il contratto: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport, infatti, il Milan ha chiuso l’accordo con Messias, considerando che l’anno scorso è arrivato nel team meneghino dal Crotone a titolo temporaneo. Il brasiliano n questi minuti è nella sede del club per firmare il nuovo contratto con i rossoneri, che hanno versato 4,5 milioni di euro più bonus ai calabresi, e non i 5,3 inizialmente pattuiti.

Messias, che ha firmato fino al 2025, si è guadagnato la conferma grazie ad un’ottima stagione con la maglia del Milan. Il calciatore, di fatto, con i suoi 6 gol nelle 32 gare stagionali è riuscito a dare un contributo molto importante contributo per la vittoria dello Scudetto da parte del team di Pioli.