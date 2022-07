Fiorentina nel caos, tifosi increduli: lite pubblica e colpo di scena

Dopo una bella stagione, la Fiorentina si prepara a ripartire ma deve fare i conti con una polemica che dura ormai da diverse settimane.

Dopo diverse stagioni vissute pericolosamente a contatto con la parte bassa della classifica e chiuse da due salvezze risicate, la Fiorentina è rinata nello scorso campionato. L’arrivo in panchina di Vincenzo Italiano, chiamato dopo la breve esperienza con Gattuso, ha trasformato la squadra e regalato addirittura la qualificazione alle coppe europee.

Merito delle idee offensive del tecnico e anche di una rosa che è stata rivalutata, capace di sopportare l’addio in corsa del bomber Vlahovic e di valorizzare numerosi giocatori. Tra questi anche Lucas Torreira, ex stella del nostro campionato con la maglia della Sampdoria prima di perdersi all’Arsenal.

L’uruguaiano è stato protagonista assoluto del buon torneo viola, e la sensazione era che il suo riscatto dai Gunners fosse praticamente scontato. La cifra fissata era pari a 15 milioni, ma il prestito non si è mai trasformato in un trasferimento permanente. La Fiorentina non ha affondato il colpo, mirando prima a Luka Jovic e poi, successivamente, al terzino Dodò.

Cosa sia successo di preciso non è chiaro, anche se il direttore sportivo viola Daniele Pradè nella conferenza stampa di inizio stagione ha raccontato la sua verità. E cioè di un’offerta a suo tempo rifiutata da Torreira che avrebbe portato poi la Fiorentina a puntare su Amrabat. Una versione che però non deve essere quella del mediano uruguaiano.

Fiorentina, è lite tra Torreira e Pradè

La risposta di Torreira non è tardata ad arrivare via social. Su Instagram il mediano ormai ex Viola ha pubblicato una serie di istantanee della sua esperienza in riva all’Arno nelle “stories”, con la prima accompagnata dall’invito a “parlare in campo” e due emoticon. Una che invita a stare zitto e l’altra con la faccia da pagliaccio.

Secondo il portale vicino al mondo della Fiorentina LabaroViola si tratta di un messaggio diretto a Pradè, mentre l’ultima immagine che riprende la città dall’alto è accompagnata da una scritta altrettanto eloquente. E cioè “Firenze, tornerò presto”.

Difficile capire a questo punto cosa sia successo. Ma certo è che stando così le cose i margini per cui la frattura possa ricomporsi sembrano non esserci più, nonostante la dichiarazione finale del giocatore. Vedremo cosa riserverà il calciomercato a Torreira.