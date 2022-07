Monza, non solo Icardi: Berlusconi e Galliani puntano un altro super colpo

Il Monza resta molto attivo sul mercato. Ora Galliani si prepara a potenziare il reparto offensivo: nel mirino un top player oltre ad Icardi.

Il Monza non intende fermarsi. L’amministratore delegato Adriano Galliani, da ormai qualche giorno, ha iniziato a macinare colpi di mercato tesi a potenziare la squadra e renderla subito competitiva. Fin qui sono arrivati Stefano Sensi, Alessio Cragno, Andrea Ranocchia, Andrea Carboni e Matteo Pessina tuttavia in cantiere ci sono ulteriori operazioni. Il club, in particolare, è alla ricerca di un altro difensore e di un attaccante di alto livello.

Il nome in cima alla lista era quello di Nicolò Casale ma la trattativa è finita su un binario morto dopo il rifiuto espresso dal giocatore (seguito dal Napoli e dalla Lazio). Ora i riflettori sono stati puntati sull’ex Sassuolo Marlon, attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk per il quale serviranno almeno 10 milioni. Su di lui c’è anche la Fiorentina, che ha iniziato a seguirlo in vista di una possibile cessione di Nikola Milenkovic.

In attacco, invece, la dirigenza ha messo nel mirino Mauro Icardi escluso dal nuovo progetto tecnico del Paris Saint Germain. Il divorzio tra le parti è imminente. L’argentino, infatti, non è ritenuto funzionale dal nuovo allenatore dei parigini Christophe Galtier il quale, nel corso della conferenza di presentazione, lo ha invitato a trovarsi un’altra sistemazione. I contatti sono in corso ma la trattativa non si preannuncia facile: ecco perché il Monza, a sorpresa, ha chiesto informazioni su Edin Dzeko.

Monza, sogno Dzeko: Galliani proverà a strapparlo all’Inter

Il bosniaco, dopo il ritorno di Romelu Lukaku, è destinato a restare spesso fuori dall’undici titolare dell’Inter mentre in Brianza tornerebbe ad avere un ruolo di primaria importanza. L’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta vorrebbe tenerlo in rosa ma la situazione potrebbe cambiare in caso di proposta particolarmente interessante.

Galliani, stando a quanto rivelato oggi da ‘Tuttosport’, ci sta pensando in maniera concreta e a breve incontrerà il suo omologo al fine di fare il punto della situazione e verificare la fattibilità del colpo. L’Inter, dal canto suo, non ha fretta ed è consapevole che un eventuale addio di Dzeko (che percepisce 5 milioni di ingaggio) potrebbe riaprire la pista che porta a Paulo Dybala. Il Monza, invece, continua a sognare in grande. Le sorprese sono destinate a non finire qua.