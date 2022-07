Esodo Cagliari dopo la retrocessione: un altro big se ne va

Il Cagliari si prepara alla prossima stagione in Serie B e fin qui ha lasciato partire diversi big: in cantiere un’altra operazione in uscita.

Il Cagliari reduce dalla retrocessione in Serie B nei giorni scorsi ha ripreso a lavorare, in vista della prossima stagione. L’obiettivo del club è quello di provare a risalire subito tuttavia dovrà cercare di farlo facendo a meno di molti big. Sono tanti, infatti, i titolari che hanno già salutato la compagnia o che lo faranno a breve per trasferirsi altrove.

Nella prima categoria, ad esempio, rientra Razvan Marin. Il rumeno (autore di 6 assist in 36 apparizioni complessive) è passato all’Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni: nella rosa azzurra, di fatto, andrà a raccogliere il testimone lasciato da Kristjan Asllani ingaggiato nei giorni scorsi dall’Inter. Proprio alla corte di Simone Inzaghi si è poi trasferito Raoul Bellanova.

A lasciare la Sardegna è stato pure Keita Balde, al quale la società ha deciso di non rinnovare il contratto. Una decisione presa alla luce del deludente bottino totalizzato dal senegalese (appena 3 gol e 2 passaggi vincenti in 26 gare disputate con la maglia rossoblù). Per lui, ora, si parla di un futuro Grecia o in Turchia, dove potrebbe ritrovare Joao Pedro.

Cagliari, Joao Pedro verso l’addio: lo vuole un club turco

L’attaccante è finito nel mirino del Galatasaray, che nella giornata odierna ha intensificato i contatti con il Cagliari al fine di sbloccare in maniera decisiva la trattativa e produrre così la fumata bianca. I sardi, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, hanno fatto sapere di volere una cifra compresa tra i 6 e i 7 milioni.

Una richiesta che i turchi intendono soddisfare prevedendo, nell’operazione, diversi bonus legati a determinati obiettivi stagionali. L’intesa con Joao Pedro, nel frattempo, appare vicina: al capitano (seguito pure dal Torino) è stato proposto un contratto fino al 2025 a 2.5 milioni netti all’anno. Ora si attendono soltanto le repliche dei diretti interessati.