Calciomercato Inter, incontro con l’agente: è arrivato in Italia

L’Inter si prepara a concretizzare il prossimo colpo di mercato: incontro in agenda con l’agente del calciatore. Serve, però, una cessione.

Non soltanto acquisti, ma anche cessioni. La prima parte della sessione estiva del mercato dell’Inter è stata pirotecnica: alla corte di Simone Inzaghi sono arrivati infatti André Onana, Raoul Bellanova, Henrikh Mkhitaryan e Kristjan Asllani. Innesti importanti, a cui va aggiunto il ritorno di Romelu Lukaku. Al tempo stesso il club ha salutato Ivan Perisic, Andrea Ranocchia, Matias Vecino e Aleksander Kolarov.

I colpi di scena, in ogni caso, non termineranno qua. L’amministratore delegato Beppe Marotta, infatti, continua a tessere contatti continui con l’entourage di Paulo Dybala il quale sembra essersi convinto ad accettare la proposta ricevuta (5 milioni più bonus). L’operazione, però, è subordinata all’addio di Alexis Sanchez fin qui apparso poco propenso a lasciare Milano e a rinunciare al suo stipendio da 7 milioni netti all’anno. Per lui, di recente, si era fatto avanti il Villarreal senza tuttavia riuscire a strappare il “sì” del cileno.

Oltre a lui, è destinato a dire addio anche Milan Skriniar divenuto l’oggetto del desiderio del Paris Saint Germain. Il nuovo direttore sportivo Luis Campo ha fatto sapere di essere disposto ad alzare l’offerta e ad arrivare a 70 milioni. L’Inter, dal canto suo, riflette: lo slovacco rappresenta una colonna portante della squadra ma il suo trasferimento in Francia permetterebbe di incamerare le risorse necessarie per acquistare Gleison Bremer.

Inter, occhi puntati su Bremer: l’agente è in Italia

L’agente del brasiliano, autore di un’ottima stagione con la maglia del Torino (33 presenze complessive “condite” da 3 gol e un assist), si trova in Italia e a breve incontrerà proprio la dirigenza nerazzurra. Il summit in questione, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Stampa’, è destinato ad andare in scena a stretto giro di posta e consentirà alle parti di fare il punto della situazione.

Per lui, nel frattempo, si sono messe alla finestra diverse altre società tra cui il Tottenham ed il Chelsea (orfano di Antonio Rudiger e di Andreas Christensen). Da qui l’intenzione dell’Inter di bruciare i tempi e provare a concludere l’operazione in tempi brevi. Possibile che nell’operazione venga inserito, come contropartita, il cartellino del giovane Cesare Casadei molto apprezzato da Ivan Juric. Per produrre la fumata bianca, in ogni caso, servirà il sacrificio di Skriniar.