La Fiorentina risponde a Vlahovic: annuncio ufficiale e tifosi in delirio

La Fiorentina comunica in via ufficiale l’approdo dell’attaccante in viola: la risposta all’addio di Vlahovic ora è compiuta, tifosi in delirio.

La Fiorentina emana, tramite i propri canali ufficiali, il comunicato tanto atteso. I tifosi sono già in delirio. L’attaccante dal Real Madrid è approdato in viola, pronto per affrontare la nuova stagione in Serie A. Ecco le parole della società, avvolta in un clima di grande fermento.

La Fiorentina, in via definitiva, in attacco ha archiviato l’addio di Vlahovic e si è mossa in grande per sostituire il serbo in tutto e per tutto. È infatti pochi minuti fa arrivato il comunicato ufficiale. Luka Jovic, dopo le ultime stagioni trascorse tra Francoforte e Real Madrid, è ora approdato nella Viola.

I tifosi non sono più nella pelle. Le prestazioni calcistiche del classe 1997 sono state acquistate a titolo definitivo. Sarà perciò presto a disposizione di Vincenzo Italiano e darà una grande mano alla squadra, impegnata la prossima stagione in Serie A e anche in Conference League.

Fiorentina, c’è il comunicato ufficiale: Jovic è un nuovo attaccante della Viola

Come si legge dal comunicato ufficiale: “La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luka Jovic dal Real Madrid CF. Jovic è cresciuto nel Settore Giovanile della Stella Rossa Belgrado e, nel corso della sua carriera, ha indossato, tra le altre, le maglie del Benfica, dell’ Eintracht Francoforte e del Real Madrid mettendo a segno 60 gol in tutte le principali competizioni”.

“Il nuovo attaccante viola – si legge in conclusione nella nota – annovera nel suo palmarès una Champions League, due Campionati Spagnoli, due Supercoppe di Spagna ed una Coppa di Germania ed ha vestito in 26 occasioni la maglia della Nazionale maggiore Serba segnando 9 gol”. La Fiorentina, in un clima di grande entusiasmo, dà il suo benvenuto al suo nuovo attaccante.