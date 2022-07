Monza scatenato, Galliani fa sognare i tifosi: il colpo arriva dall’estero

Il Monza non guarda solamente in Serie A ma anche all’estero: Galliani mette a segno a un colpo che conosce bene il campionato italiano.

Dall’estero può arrivare un ulteriore rinforzo per la difesa del Monza. Adriano Galliani pensa in grande e non intende fermarsi sul mercato. La stagione da affrontare in Serie A si avvicina a grandi falcate ed è vietato sbagliare. Ecco quindi chi può approdare tra le file del club.

Il Monza pensa in grande e ha obiettivi ambiziosi in ottica calciomercato. L’ultimo profilo ad essere finito nel mirino del club è un difensore centrale, ex Sassuolo. Si tratta di Marlon, che nella scorsa stagione ha seguito De Zerbi allo Shakhtar Donetsk e che ora può attuare il proprio ritorno in Serie A.

La trattativa da parte del Monza, quindi, per il suo arrivo appare ormai chiusa. Il brasiliano sarà presto a disposizione della squadra, che vuole compiere un cammino in campionato quanto più ambizioso possibile. Ecco le ultime novità sull’operazione.

Calciomercato Monza, Galliani chiude l’operazione per Marlon: il brasiliano arriverà in prestito dallo Shakhtar Donetsk

Il difensore Marlon, che fino al primo luglio del 2021 ha militato tra le file del Sassuolo, è ora di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Proprio dal club estero può fare dunque ritorno in Serie A. Il Monza, secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, si è assicurato le sue prestazioni calcistiche per la prossima stagione. Il brasiliano arriverà in prestito secco.

L’accordo è, infatti, stato raggiunto tra i due club sotto ogni punto di vista. Non resta che attuare lo scambio di documenti, per dare poi il via libera al giocatore per mettersi in viaggio verso l’Italia. Il Monza lo attende: svolgerà le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto. Marlon guadagnerà nel club del patron Berlusconi circa 2 milioni di euro a stagione.