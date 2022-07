Juventus, gioia incontenibile per Allegri: è successo nelle ultime ore

La Juventus continua a lavorare per la prossima stagione, intanto arriva l’annuncio improvviso: gioia incontenibile per Allegri.

L’ultima stagione non è stata delle più semplici per la Juventus, ma adesso la formazione di Allegri ha voglia di rialzare la testa e farlo nella maniera più rapida possibile. L’aiuto, tanto, arriverà dal mercato, con tanti rinforzi pronti a dare una mano alla causa bianconera.

Mercato che può portare ancora moltissimo in dote alla Vecchia Signora. Non solo il ritorno di Pogba, ma anche il sogno Koulibaly che potrebbe raccogliere l’eredità del partente De Ligt senza troppe difficoltà.

E soprattutto, l’arrivo di un fuoriclasse fatto e finito come Angel Di Maria, che si prepara a stravolgere le gerarchie offensive della Juventus, in vista della prossima stagione.

Juventus, adesso è ufficiale: ecco finalmente Di Maria

Lo stesso Angel Di Maria del quale è finalmente ufficiale l’arrivo. Dopo aver svolto le visite mediche con la società bianconera, l’ex Paris Saint-Germain e Real Madrid ha firmato il proprio contratto con la Juventus e si prepara ad aggregarsi al gruppo di Massimiliano Allegri.

“Un campione che fa cantare la palla, […] bienvenido, Fideo!”, così la Vecchia Signora dà ufficialmente il benvenuto ad Angel Di Maria, accolto dalla dirigenza sabauda con un lunghissimo comunicato e con tutte le immagini e i video di rito.

Una gioia incontenibile, adesso, per Massimiliano Allegri, che potrà fare affidamento sulla qualità e sul talento sconfinato dell’argentino in vista della prossima stagione. E con l’arrivo anche di Pogba, la Juventus ritrova slancio e potenziale da rimettere subito in carreggiata il proprio presente.