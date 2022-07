Juventus, dopo Di Maria un’altra gioia: il nuovo colpo è in volo verso l’Italia

La Juventus vuole diventare protagonista del calciomercato, e dopo Di Maria è pronta a stupire con un altro grande colpo ormai già definito.

La Juventus ha deciso di tornare a fare sul serio. Dopo due stagioni vissute con non poche difficoltà, e chiuse con due quarti posti che rappresentavano davvero il minimo sindacale richiesto, la società ha deciso di tornare a fare la voce grossa sul calciomercato. I fuochi d’artificio stanno arrivando in queste ore, e il primo corrisponde al nome di Angel Di Maria.

Il campione argentino rappresenta senza ombra di dubbio il rinforzo ideale richiesto da Allegri. Il tecnico bianconero è consapevole del fatto che la Juventus non sopporterebbe un’altra stagione senza trofei e ha chiesto rinforzi per vincere subito. Di Maria non sarà certo l’unico che arriverà quest’estate: la Vecchia Signora cerca Zaniolo, valuta Arnautovic come alternativa a Vlahovic, insegue Koulibaly in difesa mentre valuta nello stesso reparto la possibile cessione di De Ligt.

In tutto questo non è però passata di moda la pista che porta al ritorno di Paul Pogba. Il francese, anzi, dopo essersi liberato dal Manchester United ha lasciato intendere sui social di essere a un passo dal ritorno in bianconero. Un colpo che non potrà che infiammare la tifoseria.

Juventus, il Pogback è ormai cosa fatta

Con una story pubblicata sul proprio profilo Instagram, Pogba ha infatti annunciato il suo ritorno in Italia. Nel video, che lo ritrae in volo all’interno di un aereo, il francese ripete “è il momento” in inglese prima di chiudere con “ci vediamo presto” seguito da una risata di gioia. Notevole anche il tag #PogAlmostBack: “il “Pogback”, come è stata chiamata l’operazione, è quasi fatto.

Il messaggio è chiaro. La Juventus è pronta a riaccogliere il talento che prelevò giovanissimo dal Manchester United e che trasformò in campione. Tornato al club inglese per 100 milioni, Pogba non è mai riuscito a creare un rapporto con i Red Devils simile a quello vissuto con i bianconeri e si è perso. Adesso l’occasione per rinascere insieme alla Vecchia Signora. Un colpo che farà sognare i tifosi e che certo aumenterà lo spessore della nostra troppo spesso bistrattata Serie A.