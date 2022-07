Calciomercato Milan, operazione conclusa: c’è l’ufficialità, esulta Maldini

Milan, giorni caldi di calciomercato contrassegnati da un’ufficialità arrivata da pochi minuti. Maldini può ritenersi soddisfatto per l’esito della trattativa, così come i tifosi del club.

Milan, sono giorni caldi di calciomercato. Così come la temperatura in tutto lo stivale, che dalla fine di giugno non dà tregua a colpi di sole e umidità, anche il mercato del pallone non si risparmia. L’arrivo di luglio segna l’inizio della sessione estiva, e le firme fioccano tra le società. L’inter saluta ufficialmente Radu, in prestito alla Cremonese. Il talento di Di Maria sarà a disposizione del gusto degli spettatori italiani: sta svolgendo le visite mediche, arrivato ieri a Torino.

Il Milan, dopo un mezzo due di picche rimediato da Botman, che cede alle lusinghe economiche del Newcastle, si sta decisamente rimboccando le maniche. Assalto concreto a De Ketelaere, e non solo.

Milan, l’ufficialità di mercato fa esultare (gli altri) tifosi e Maldini

Il club rossonero da pochi istanti ha comunicato di aver definito un’operazione di calciomercato. L’ufficialità è resa nota attraverso i consueti comunicato diffusisi tra i social network ed il proprio sito ufficiale. Duarte non è più un calciatore del Milan. La notizia era già nell’aria da qualche giorno.

Il difensore carioca, classe 1996, può sentirsi pienamente dell’ Istanbul Basaksehir, club turco nel quale gioca da un anno e mezzo. Divenuto un elemento essenziale nello scacchiere del tecnico Belozoglu, i turchi han quindi deciso di investire per rilevarlo a titolo definitivo. Intesa mai scoccata coi rossoneri, Duarte, comprato nel 2019, resta in turchia e non torna più a Milano. Maldini può ritenersi soddisfatto: liberarsi con profitto degli esuberi può essere un compito più arduo dell’acquistare nuovi calciatori. I supporter turchi potranno contare sull’apporto di un calciatore che ha messo in cascina più di cinquanta presenze, un vero e proprio titolare. Con il Milan, invece, non è riuscito a raggiungerne dieci.