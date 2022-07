Mercato Lazio, non solo Maximiano: assalto al nuovo esterno offensivo

Il mercato della Lazio è pronto a entrare concretamente nel vivo con l’assalto ormai definitivo su Maximiano. L’estremo difensore, ormai ex Granada, potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore

Assalto al nuovo portiere e occhi puntati anche sulla difesa e attacco. La Lazio è pronta a cambiare marcia in vista dell’attuale sessione di calciomercato. Accordi ai dettagli con il Granada per il passaggio di Maximiano in maglia biancoceleste. No secco per Carnesecchi e Vicario: Sarri ha scelto il portiere portoghese.

Attese le ultime formalità, poi arriverà l’annuncio ufficiale. Sul portiere del Granada era forte anche l’interesse del Napoli. Il mercato della Lazio, però, non si fermerà al nuovo portiere. Nelle ultime ore starebbero avanzando totali conferme sull’imminente fumata bianca per Romagnoli.

Il centrale difensivo, attualmente svincolato, sarebbe pronto a dire sì ai biancocelesti. Restano da limare gli ultimi dettagli contrattuali, ma non è escluso che le parti si possano accordare su una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro netti a stagione. A un passo la cessione di Acerbi, ormai prossimo all’addio.

Mercato Lazio, torna di moda Kostic: Juventus più lontana

La Lazio potrebbe tornare alla carica per Kostic. L’esterno offensivo serbo, inseguito dalla Juventus nelle scorse settimane, potrebbe strizzare nuovamente l’occhio ai biancocelesti. Sarri avrebbe già dato il suo ok al possibile affondo, ma il diretto interessato vorrebbe aspettare le nuove mosse della Juventus, anche se i bianconeri potrebbero abbandonare definitivamente la trattativa.

La Lazio piomberà su Kostic per arricchire il parco degli esterni offensivi. 25 milioni la richiesta dell’l’Eintracht Francoforte, 15 milioni la possibile offerta biancoceleste. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.